الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفاة شقيقة العالم أحمد زويل.. أبرز المعلومات عنها

أحمد زويل
أحمد زويل

توفيت اليوم الثلاثاء، سهام زويل، شقيقة العالم الكبير الراحل الدكتور أحمد زويل، في العقد السابع من عمرها، وقد تم دفنها بمقابر العائلة ومن المقرر أن يتم إقامة سرادق عزء لها بميدان إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، حسبما أعلنت شقيقتها نانا زويل.

ونعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، شقيقة العالم أحمد زويل، سهام حسن أحمد زويل، مقدما أحرى التعازي للشقيقتها الدكتورة نانا زويل.

  • أبرز المعلومات

سهام أحمد زويل، كانت تعمل موجه بالتربية والتعليم، تزوجت السيدة سهام من السعيد راجح، المدير عام بالتربية والتعليم سابقا.

كانت السيدة سهام تفضل أن تبتعد عن التصريحات الإعلامية تماما وتقوم بالتركيز في أداء عملها فقط وذلك قبل خروجها للمعاش بعد بلوغها سن التقاعد، وبعد ذلك أصبحت كل زياراتها لعائلتها تقتصر فقط في أغلبها علي شقيقتها نانا زويل، حيث كانت تفضل الهدوء في حياتها والابتعاد عن كاميرات وسائل الإعلام.

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يذكر أن العالم الكبير احمد زويل قد حصل على 100 جائزة عالمية، وستظل جائزة نوبل هي الأشهر، كما حصل على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، وقلادة النيل العظمى وهي أرفع وسام مصري اعترافًا من الدولة المصرية بابن من أبنائها الذي لطالما افتخرت به في حياته وبعد رحيله.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن ما قدمه زويل للبشرية سيعيش أبد الدهر، فإنجازاته أكثر من أن تحصى، وجهوده العلمية قطعت شوطًا كبيرًا فى طريق التقدم العلمي، وقد منح البشرية باختراعه فرصًا عظيمةً من أجل اكتشاف العلم، مشيرًا إلى أن العالم المصرى الجليل أحمد زويل وإن كان رحل بجسده فروحه باقيةً وعلمه باق، واسمه وإنجازاته سُجلت فى التاريخ العلمي والإنساني بحروفٍ من نور، وكان زويل محبًا لوطنه وعاشقا لتراب أرض مصر ومهتمًا بقضاياها، وكان يُصر على وضع علم مصر فى كل مكان يتواجد به، إن العالم الجليل لم يتأخر عندما نادته مصر، بل وشيد لأبنائها صرحًا علميًا عظيمًا هو مدينة زويل، فرحم الله العالم المصرى الجليل، وجزاه الله خير الجزاء عن حياته التى قدمها للعلم والإنسانية.

احمد زويل سهام زويل نانا زويل مدينة دسوق محافظة كفر الشيخ

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