بروتوكول تعاون بين "قطاع الأعمال" ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية

شهد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وذلك للاستفادة من القدرات والخبرات التى يتميز بها المجمع وشهادات الاعتماد الدولية في مجالات حوكمة وتأمين المعلومات الخاصة بإصدارات الدولة وتجميع وتحليل ومعالجة البيانات والتحول الرقمي والحلول الذكية ومكافحة ومنع الغش التجاري والصناعي، وكذلك توفير مستلزمات الصناعة محليا من خلال القطاعات الصناعية والشركات التابعة لخفض الواردات.

أهمية تأمين المعلومات الخاصة بإصدارات الدولة

من جانبه، أكد اللواء مهندس أحمد عبدالسلام رئيس مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية أهمية تأمين المعلومات الخاصة بإصدارات الدولة وأن المجمع حصل على كل الاعتمادات الدولية فى مجال العمل وهو من أكبر الكيانات العالمية في مجال إنتاج وإصدار الوثائق والمحررات المؤمنة والكروت والأنظمة التكنولوجية الخاصة، ويمتلك طاقة إنتاجية ضخمة، وهناك عمل وتعاون حاليا مع العديد من جهات الدولة لإحكام السيطرة على البيانات ومنع التزوير وخفض الاعتماد على العنصر البشرى فى إطار خطة عامة للحوكمة ودعم الاقتصاد، مشيرا إلى وحدة توطين الصناعة وخفض الواردات وإحلال المنتج المحلي.

وقع البروتوكول كل من اللواء مهندس أحمد محمد عبدالسلام الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والمستشار عبدالرحمن شتلة المستشار القانوني للوزارة، بحضور المهندس أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة، وعدد من قيادات مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.

وقالت الوزارة، إن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة بدعم وتوطين الصناعة وإحلال مستلزمات الإنتاج والمنتجات المحلية، خاصة الصناعات التكنولوجية المتقدمة وتعزيز التحول الرقمي، وفي ضوء استراتيجية العمل للنهوض بالشركات التابعة وتحسين الأداء وزيادة الإنتاج والإدارة الرشيدة.