7 ماسكات طبيعية.. إزاي تخلي وشك ينور بدون مكياج

تبحث الكثير من النساء عن أفضل الاشياء الطبيعية التي يمكنهم بها أن يضعوا ماسكات على وجوههن خاصة بعد ارتفاع أسعار المنتجات التجميلية في الصيدليات.

ومع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة تريد الكثير من النساء النزول من المنزل بدون وضع اى مواد تجميلية أو ماكياج وفي نفس الوقت يظهرون بمظهر جميل ووجه رائق.

لذلك يقدم الدستور في التقرير التالي افضل الماسكات الطبيعية التي يمكن وضعها على الوجه وتجعل الوجه جميل بدون مكياج حسب موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية.

حيث يمكن لأقنعة الوجه المليئة بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن أن تحدث فرقًا ملحوظًا في جودة البشرة.

قناع الوجه بالصبار لبشرة متوهجة

جل الصبار هو أكثر من مجرد علاج لحروق الشمس له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا تساعد على تحسين نسيج الجلد يمكن أن يساعد قناع الوجه المصنوع منزليًا في حل مشاكل الجلد الشائعة مثل حب الشباب وحروق الشمس والأكزيما والصدفية.

المكونات:

ملعقة كبيرة جل صبار.

ملعقتان كبيرتان كريمة الحليب.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم التجميلي.

طريقة التحضير:

الخطوة الأولى:

نقم بخلط جل الصبار وكريمة الحليب والكركم في وعاء ونخلطهم جيدًا.

الخطوة الثانية:

نقوم بوضع الخليط بالتساوي على الوجه والرقبة.

الخطوة الثالثة:

نقوم بترك القناع على البشرة لمدة 30 دقيقة تقريبًا.

الخطوة الرابعة:

نقوم بشطف القناع بالماء الفاتر.



قناع النشا



تشتهر النشا بخصائصه المقشرة، فهو يساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة، ومكافحة حب الشباب، وإزالة السمرة، وتنظيم الزيوت في الجلد.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقة كبيرة من كريمة الحليب.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

الماء حسب الحاجة.

طريقة التحضير:

الخطوة الأولى:

يُمزج النشا، وكريمة الحليب، وعصير الليمون في وعاء.

الخطوة الثانية:

نضف الماء حسب الحاجة للحصول على عجينة ناعمة.

الخطوة الثالثة:

نوزع الخليط بالتساوي على الوجه والرقبة.

الخطوة الرابعة:

نترك القناع حتى يجف لمدة 15-20 دقيقة ثم نشطفه بالماء البارد.



قناع الكركم للوجه



الكركم غني بالفوائد المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة الغنية، ويجلب توهجًا طبيعيًا للبشرة ويقضي على حب الشباب ويعمل على تهدئة الصدفية.

المكونات:

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة إلى ملعقتين صغيرتين من ماء الورد.

طريقة التحضير:

الخطوة الأولى:

اخلطي مسحوق الكركم والخميرة في وعاء.

الخطوة الثانية:

أضيفي ماء الورد تدريجيًا، مع التحريك المستمر حتى تتشكل عجينة ناعمة.

الخطوة الثالثة:

ضعي هذا المزيج على وجهك واتركيه لمدة 5 دقائق.

الخطوة الرابعة:

بعد ذلك، دلكي وجهك بأطراف أصابعك المبللة بأنماط دائرية لطيفة لمدة 5 دقائق أخرى، مما يساعد على تقشير الجلد الميت.

الخطوة الخامسة:

ابدأي بالشطف بالماء الفاتر ثم انتهي برش الماء البارد.



قناع الوجه بالخيار



الخيار غني بفيتامينات C وK، بالإضافة إلى المنغنيز والبيتا كاروتين، مما يعزز صحة البشرة وحيويتها وتعمل خصائص التبريد التي يتمتع بها الخيار على إحياء العيون المتعبة وتجدد شباب البشرة ويعمل محتواه المائي العالي كمرطب طبيعي، مما يجعله بديلًا مناسبًا للكريمات ويعالج حروق الشمس والطفح الجلدي والهالات السوداء والانتفاخ.

المكونات:

ثمرة خيار واحدة مبشورة.

طريقة التحضير:

الخطوة الأولى:

قومي ببشر الخيار حتى يتحول إلى عجينة ناعمة.

الخطوة الثانية:

ضعي هذا المعجون بسلاسة على وجهك.

الخطوة الثالثة:

اتركه لمدة 15 دقيقة تقريبًا ثم اغسليه بالماء البارد وجففي وجهك بلطف بمنشفة ناعمة.



قناع الوجه بالأفوكادو واللوز



قناع الوجه بالأفوكادو مغذي ومناسب للبشرة الجافة ويعمل اللوز المطحون كمقشر لطيف يزيل الجلد الميت والأوساخ.

المكونات:

ربع ثمرة الأفوكادو مقشرة ومهروسة.

ملعقتان كبيرتان من العسل.

ملعقتان كبيرتان من اللوز المطحون ناعمًا.

طريقة التحضير:

الخطوة الأولى:

اهرسي الأفوكادو وامزجي جميع المكونات للحصول على عجينة ناعمة.

الخطوة الثانية:

باستخدام أصابعك، ضعي القناع بالتساوي على الوجه واتركيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

الخطوة الثالثة:

اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

قناع الشوفان والعسل

الشوفان مغذٍ ومرطب بشكل لا يصدق؛ تعمل السكريات والنشويات والزيوت الموجودة فيه كمرطبات رائعة ويمتص كل الزيوت الزائدة على الجلد حيث يحتوي على مادة أفينانثراميد وهو مركب يعمل كمضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات.



المكونات:

3 ملاعق كبيرة من الشوفان.

نصف ثمرة أفوكادو.

ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة التحضير:

الخطوة الأولى:

اهرسي الأفوكادو واخلطي جميع المكونات المذكورة أعلاه للحصول على عجينة.

الخطوة الثانية:

ضعي العجينة على وجهك باستخدام أصابعك.

الخطوة الثالثة:

اتركي القناع لمدة 15 دقيقة أو حتى يجف قبل شطفه بالماء الدافئ.

7. قناع الوجه بالليمون والزبادي:

الزبادي يرطب ويحارب حب الشباب ويهدئ حروق الشمس ويوحد لون البشرة ويمنع علامات الشيخوخة المبكرة.

المكونات:

نصف كوب من الزبادي الحامض.

ملعقة صغيرة من الليمون.

طريقة التحضير:

الخطوة الأولى:

قومي بخلط الزبادي الحامض مع الليمون حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

الخطوة الثانية:

وزعي هذا الخليط بالتساوي على وجهك.

الخطوة الثالثة:

اتركيه لمدة 20 دقيقة.

الخطوة الرابعة:

اشطفيه بالماء الفاتر.