الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

7 ماسكات طبيعية.. إزاي تخلي وشك ينور بدون مكياج

البشرة
البشرة

تبحث الكثير من النساء عن أفضل الاشياء الطبيعية التي يمكنهم بها أن يضعوا ماسكات على وجوههن خاصة بعد ارتفاع أسعار المنتجات التجميلية في الصيدليات.

ومع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة تريد الكثير من النساء النزول من المنزل بدون وضع اى مواد تجميلية أو ماكياج وفي نفس الوقت يظهرون بمظهر جميل ووجه رائق.

لذلك يقدم الدستور في التقرير التالي افضل الماسكات الطبيعية التي يمكن وضعها على الوجه وتجعل الوجه جميل بدون مكياج حسب موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية.

حيث يمكن لأقنعة الوجه المليئة بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن أن تحدث فرقًا ملحوظًا في جودة البشرة.

txt

أبرزها ترطيب البشرة.. 6 أسباب لتناول الحلبة خلال فصل الصيف

 قناع الوجه بالصبار لبشرة متوهجة

جل الصبار هو أكثر من مجرد علاج لحروق الشمس له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا تساعد على تحسين نسيج الجلد يمكن أن يساعد قناع الوجه المصنوع منزليًا في حل مشاكل الجلد الشائعة مثل حب الشباب وحروق الشمس والأكزيما والصدفية.

المكونات:
ملعقة كبيرة جل صبار. 
ملعقتان كبيرتان كريمة الحليب.
نصف ملعقة صغيرة من الكركم التجميلي.

طريقة التحضير:
الخطوة الأولى:
نقم بخلط جل الصبار وكريمة الحليب والكركم في وعاء ونخلطهم جيدًا.

الخطوة الثانية:
نقوم بوضع الخليط بالتساوي على الوجه والرقبة.

الخطوة الثالثة:
نقوم بترك القناع على البشرة لمدة 30 دقيقة تقريبًا.

الخطوة الرابعة:
نقوم بشطف القناع بالماء الفاتر.


قناع النشا


تشتهر النشا بخصائصه المقشرة، فهو يساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة، ومكافحة حب الشباب، وإزالة السمرة، وتنظيم الزيوت في الجلد.

المكونات:
ملعقتان كبيرتان من النشا.
ملعقة كبيرة من كريمة الحليب.
ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
الماء حسب الحاجة.

طريقة التحضير:
الخطوة الأولى:
يُمزج النشا، وكريمة الحليب، وعصير الليمون في وعاء.

الخطوة الثانية:
نضف الماء حسب الحاجة للحصول على عجينة ناعمة.

الخطوة الثالثة:
نوزع الخليط بالتساوي على الوجه والرقبة.

الخطوة الرابعة:
نترك القناع حتى يجف لمدة 15-20 دقيقة  ثم نشطفه بالماء البارد.


قناع الكركم للوجه


الكركم غني بالفوائد المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة الغنية، ويجلب توهجًا طبيعيًا للبشرة ويقضي على حب الشباب ويعمل على تهدئة الصدفية.

المكونات:
نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.
ملعقة صغيرة من الخميرة.
ملعقة إلى ملعقتين صغيرتين من ماء الورد.

طريقة التحضير:
الخطوة الأولى:
اخلطي مسحوق الكركم والخميرة في وعاء.

الخطوة الثانية:
أضيفي ماء الورد تدريجيًا، مع التحريك المستمر حتى تتشكل عجينة ناعمة.

الخطوة الثالثة:
ضعي هذا المزيج على وجهك واتركيه لمدة 5 دقائق.

الخطوة الرابعة:
بعد ذلك، دلكي وجهك بأطراف أصابعك المبللة بأنماط دائرية لطيفة لمدة 5 دقائق أخرى، مما يساعد على تقشير الجلد الميت.

الخطوة الخامسة:
ابدأي بالشطف بالماء الفاتر ثم انتهي برش الماء البارد.

txt

كيفية حماية البشرة من تأثير الموجة الحارة


 قناع الوجه بالخيار


الخيار غني بفيتامينات C وK، بالإضافة إلى المنغنيز والبيتا كاروتين، مما يعزز صحة البشرة وحيويتها وتعمل خصائص التبريد التي يتمتع بها الخيار على إحياء العيون المتعبة وتجدد شباب البشرة ويعمل محتواه المائي العالي كمرطب طبيعي، مما يجعله بديلًا مناسبًا للكريمات ويعالج حروق الشمس والطفح الجلدي والهالات السوداء والانتفاخ.

المكونات:
ثمرة خيار واحدة مبشورة.

طريقة التحضير:
الخطوة الأولى:
قومي ببشر الخيار حتى يتحول إلى عجينة ناعمة.

الخطوة الثانية:
ضعي هذا المعجون بسلاسة على وجهك.

الخطوة الثالثة:
اتركه لمدة 15 دقيقة تقريبًا ثم اغسليه بالماء البارد وجففي وجهك بلطف بمنشفة ناعمة.


 قناع الوجه بالأفوكادو واللوز


قناع الوجه بالأفوكادو مغذي ومناسب للبشرة الجافة ويعمل اللوز المطحون كمقشر لطيف يزيل الجلد الميت والأوساخ.

المكونات:
ربع ثمرة الأفوكادو مقشرة ومهروسة.
ملعقتان كبيرتان من العسل. 
ملعقتان كبيرتان من اللوز المطحون ناعمًا.

طريقة التحضير:
الخطوة الأولى:
اهرسي الأفوكادو وامزجي جميع المكونات للحصول على عجينة ناعمة.

الخطوة الثانية:
باستخدام أصابعك، ضعي القناع بالتساوي على الوجه واتركيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

الخطوة الثالثة:
اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

قناع الشوفان والعسل

الشوفان مغذٍ ومرطب بشكل لا يصدق؛ تعمل السكريات والنشويات والزيوت الموجودة فيه كمرطبات رائعة ويمتص كل الزيوت الزائدة على الجلد حيث يحتوي على مادة أفينانثراميد وهو مركب يعمل كمضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات.


المكونات:
3 ملاعق كبيرة من الشوفان.
نصف ثمرة أفوكادو.
ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة التحضير: 
الخطوة الأولى:
اهرسي الأفوكادو واخلطي جميع المكونات المذكورة أعلاه للحصول على عجينة.

الخطوة الثانية:
ضعي العجينة على وجهك باستخدام أصابعك.

الخطوة الثالثة:
اتركي القناع لمدة 15 دقيقة أو حتى يجف قبل شطفه بالماء الدافئ.

7. قناع الوجه بالليمون والزبادي:
الزبادي يرطب ويحارب حب الشباب ويهدئ حروق الشمس ويوحد لون البشرة ويمنع علامات الشيخوخة المبكرة.

المكونات:
نصف كوب من الزبادي الحامض.
ملعقة صغيرة من الليمون.

طريقة التحضير:
الخطوة الأولى:
قومي بخلط الزبادي الحامض مع الليمون حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

الخطوة الثانية:
وزعي هذا الخليط بالتساوي على وجهك.

الخطوة الثالثة:
اتركيه  لمدة 20 دقيقة.

الخطوة الرابعة:
اشطفيه بالماء الفاتر. 

البشرة ماسكات طبيعية ماسكات طبيعية للبشرة ماسك الزبادي والعسل ماسك الصبار ماسك الافوكادو

مواد متعلقة

نصائح لحماية البشرة من أشعة الشمس الحارقة

نصائح لترطيب البشرة بالطريقة الصحيحة

الحقيقة وراء الكولاجين.. هل يحسن صحة البشرة بالفعل؟

الأكثر قراءة

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

بعد اتصالات الشناوى.. نكشف تفاصيل تحركات لاعبى الأهلى لحل أزمة أفشة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

القبض على متهمة جديدة فى قضية "سفاح التجمع".. وقرار من النيابة ضدها

دقيق بسعر مدعم.. خطوة جديدة من التموين للتخفيف عن كاهل المواطنين

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

صور

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

أول يوم تصوير في مسلسل أزمة ثقة

مؤتمر الأمن السيبراني

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242