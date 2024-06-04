8 محافظات.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الفصل الدراسي الثاني

ظهرت حتى الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية ومنها نتيجة إعدادية القاهرة وإعدادية الجيزة والبحيرة ودمياط والسويس والاسكندرية وبني سويف وكفر الشيخ والدقهلية وبورسعيد، ويتوالى ظهور النتيجة في المحافظات.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة البحيرة 2024

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2024 الترم الثاني عبر الدستور

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط 2024

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة دمياط 2024 الترم الثاني عبر الدستور

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة بني سويف 2024 الترم الثاني عبر الدستور

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الإسكندرية 2024

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الإسكندرية 2024 الترم الثاني عبر الدستور

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نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة السويس 2024

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة السويس 2024 الترم الثاني عبر الدستور

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة كفرالشيخ 2024

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2024 الترم الثاني عبر الدستور

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية 2024

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني عبر الدستور

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة بورسعيد 2024

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد 2024 الترم الثاني عبر الدستور

كيفية حساب النسبة المئوية لمجموع الصف الثالث الإعدادى 2024

يمكن حساب النسبة المئوية لمجموع الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 باستخدام الصيغة التالية:

النسبة المئوية= (المجموع الكلي للدرجات/ المجموع الكلي للمواد) * 100%، حيث إن المجموع الكلي للدرجات: هو مجموع درجات الطالب في كافة المواد الدراسية.

المجموع الكلي للمواد: هو مجموع درجات جميع المواد الدراسية في الشهادة الإعدادية الترم الثاني، والذي يبلغ 280 درجة.

مثال:

إذا حصل الطالب على مجموع 250 درجة في الشهادة الإعدادية، فإن النسبة المئوية لمجموعه هي:

النسبة المئوية = (250/ 280) * 100%.

النسبة المئوية = 89.28%.

وهذا يعني أن الطالب حصل على 89.28% من مجموع درجات الشهادة الإعدادية.

يمكن أيضًا حساب النسبة المئوية باستخدام الآلة الحاسبة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1- ادخل مجموع درجات الطالب في الشهادة الإعدادية.

2- اضغط على زر القسمة.

3- ادخل المجموع الكلي للمواد الدراسية، وهو 280 درجة.

4- اضغط على زر الضرب.

5- اضغط على زر 100%.