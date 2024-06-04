محافظ المنوفية يستقبل شابا يحتاج لزراعة قوقعة أذن.. ومساعدة عاجلة

في لفتة إنسانية طيبة واستجابة فورية لإستغاثته، التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، الشاب محمد عبد المحسن ابن قرية ساقية أبو شعرة بمركز أشمون، البالغ من العمر 33 عامًا يعول أسرة مكونة من 4 أفراد ويعاني بفقدان السمع ويحتاج إلى زراعة قوقعة بالإذن اليسرى.

وخلال اللقاء، اطمئن المحافظ على حالته الصحية، وقرر صرف مساعدة مالية عاجلة له ولأسرته لإعانته علي مصاريف العلاج، كما وجه المحافظ التنسيق مع الجمعيات الخيرية لبحث إمكانية زراعة قوقعة له بإحدى أذنيه، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لذوى الظروف الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، فضلًا عن الاستماع إلى مطالبهم وبحث الحلول المناسبة لها.

وخلال اللقاء أعرب الشاب محمد عن سعادته بحرص المحافظ على التواصل معه والاستماع إلى شكواه وتلبية مطالبه ومحاولة تخفيف العبء ورفع المعاناة عن أسرته، يأتي هذا في إطار تكليفات القيادة السياسية بالتواصل الدائم والمباشر مع المواطنين وتقديم الدعم الكامل للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك استمرارا لتنفيذ تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمواصلة جهود التغيير والبناء الشامل في شتى تابع محافظ المنوفية اعمال الرصف والتطوير بطريق شبين الكوم – طنطا (قطاع كفر طنبدي)، حيث جاري ضع الطبقة الإسفلتية النهائية تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري، كونه طريق هام وحيوي يربط بين محافظتي المنوفية والغربية.

وفي مركز ومدينة الشهداء، تم متابعة أعمال صب الطابق الأرضي للسوق الحضاري متعدد الطوابق "مول تجاري" بميدان مصطفي كامل بشارع بورسعيد، والمقام على مساحة 300م2 ويتكون من 33 محل تجاري بتكلفة إجمالية تصل إلى 18 مليون جنيه ، في إطار خطة المحافظة للقضاء علي الأسواق العشوائية وتوفير فرص عمل جادة للشباب للحد من البطالة، كما تم متابعة أعمال قطع الفرمة بطريق ترعة السمسمية تمهيدًا لأعمال الرصف.

كما تم متابعة أعمال قطع الفرمة بشارع طلعت حرب بداية من تقاطع شارع الجلاء وحتى شارع المدارس بطول 300م، بمركز ومدينة أشمون وذلك ضمن خطة الرصف والتطوير التي تتم بشوارع المدينة.