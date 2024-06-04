عمرو الحديدى: حسام حسن هو الاختيار الأفضل لقيادة منتخب مصر

أكد عمرو الحديدي، لاعب الأهلى السابق أن اختيار حسام حسن لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر هو القرار الأفضل من اتحاد الكرة المصري فى هذه المرحلة، مشيرًا إلى أنه لديه كثير ليقدمه لمصر بعد تجربة طويلة مع الأندية التى قام بتدريبها.

وأضاف "الحديدي" فى تصريحات إعلامية له اليوم، أن عناصر المنتخب الحالية جيدة للغاية ونستطيع تحقيق الـ6 نقاط أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو على الترتيب، مشيرًا إلى أن الجمهور المصري سيكون له دور فى مباراة بوركينا الخميس المقبل بعد نفاد تذاكر اللقاء.

عمرو الحديدي: أفشة لاعب كبير ويستطيع تغيير رتم المباريات

وأوضح عمرو الحديدي أن محمد مجدي أفشة لاعب كبير وإضافة مهمة منذ تعاقد الأهلى معه قادمًا من بيراميدز.

وأضاف عمرو الحديدى أن أفشة يستحق الحصول على وقت كاف فى المباريات، لا سيما وأنه دائمًا ما يغير شكل الفريق عند نزوله، ويملك نقل الهجمة بشكل سريع للغاية.

وكشف لاعب الأهلي السابق عن أن أفشة عند نزوله كبديل بيقوم بتغيير رتم المباريات بشكل ملحوظ للغاية، ويسجل أهداف، ويساعد زملائه فى أحراز الأهداف.

تعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024 والقنوات الناقلة لها، في ظل فترة التوقف الدولية الحالية والمستمرة حتى يوم 10 يونيو الجاري، مع انتهاء معظم الدوريات الأوروبية والخليجة والعربية ومعرفة أبطالها، هو ما يبحث عنه كل متابعي وعشاق الساحرة المستديرة، على كل محركات جوجل مؤخرًا.

وتقام اليوم الثلاثاء 4 يونيو الجاري، العديد من المباريات الدولية الودية للمنتخبات الأوروبية الكبرى، مثل إيطاليا والبرتغال.

مواعيد اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024

منتخب سلوفينيا الأول & منتخب أرمينيا الأول.. (السابعة مساء).

منتخب سويسرا الأول & منتخب إستونيا الأول.. (التاسعة والربع مساء).

منتخب رومانيا الأول & منتخب بلغاريا الأول.. (التاسعة والنصف مساء).

منتخب البرتغال الأول & منتخب فنلندا الأول.. (العاشرة إلا ربعًا مساء).

منتخب النمسا الأول & منتخب صربيا الأول.. (العاشرة إلا ربعًا مساء).

منتخب إيرلندا الأول & منتخب المجر الأول.. (العاشرة إلا ربعًا مساء).

منتخب إيطاليا الأول & منتخب تركيا الأول.. (العاشرة مساء).