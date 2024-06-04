النائبة عفاف زهران: الرئيس السيسى وضع مبادئ حاكمة لسياسات الحكومة المقبلة

قالت النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مع إعادة تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بالوزارة، وضع مبادئ حاكمة لسياسات الحكومة المقبلة، والتي ركزت على أهمية الأمن القومي المصري، وضرورة بناء الإنسان من خلال الصحة والتعليم، وتطوير المشاركة السياسية بالتوازي مع استمرار تطوير السياسات في ملف الأمن ومكافحة الإرهاب، والاهتمام بتنمية الوعي الوطني، واستمرار سياسة الإصلاح الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار.

وأضافت زهران- في تصريحات اليوم- أن حكومة مصطفى مدبولي السابقة كانت مثقلة بهموم واسعة وواجهتها تحديات ضخمة كانت لها سمة اقتصادية، وانتهت بتحد من شأنه تهديد الأمن القومي المصري، مشيرة إلى أنه يحسب للحكومة الماضية أنها صمدت وأدارت العديد من الأزمات بدرجة وعي كبيرة وعلى درجة عالية من المسئولية، فمنذ جائحة كورونا وقد أخذت الأزمات تتوالى من آثار صحية واقتصادية وسياسية بسبب الجائحة، تلى ذلك الحرب الروسية الأوكرانية وآثارها المباشرة على الأمن الغذائي لمصر بارتفاع أسعار الحبوب في العالم، وزيادة معدلات التضخم بشكل غير مسبوق، والذي زاد عما تسببت فيه أزمة سلاسل التوريد الناتجة عن جائحة كورونا.

تخفيف الأعباء الاقتصادية

تابعت: "هذا لا يعني أن الحكومة أيضًا لم تكن تعاني من القصور في علاج بعض الملفات والخاصة في محاولة تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطن المصري، فقد عانى من آثار التحديات الاقتصادية التي واجهت الدولة، وقبل بشكل ضمني أن يكون داعمًا للحكومة والقيادة السياسية في مواجهة هذه التحديات، وكان سلوكه واعيًا بأهمية الحفاظ على استقرار الدولة حتى لا تتفاقم التكلفة".

وأكدت أن "بوابة التنمية الحقيقية لن تكون إلا بالتركيز على بناء المواطن المصري، وأن يكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة، وضخ ودعم قطاعي الصحة والتعليم بشكل أكبر، وذلك حتى يمكننا أن نثق في مستقبل أكثر استقرارًا ونموًا، وأن يتوافر في التشكيل الوزاري الجديد وزراء أصحاب رؤى وأفكار متجددة قادرة على الإنجاز والتطوير والابتكار، وألا ينخرطوا في أعمال دولاب العمل داخل الوزارة متجاهلين دورهم الحقيقي في صناعة وصياغة سياسات تحسن من معيشة المواطن".

واستطردت: "أتمنى التوفيق لرئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي في هذه المهمة الجديدة، والتي ما زالت ترى القيادة السياسية أنه قادر على الاستمرار في إدارة الملفات المهمة ومواجهة التحديات، وأرجو من الوزراء الذي لم يعلن عنهم حتى الآن أن يكون المواطن في قلب أولوياتهم وسياساتهم".