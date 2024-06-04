الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"ذا أثلتيك" تكشف موقف اللعب المالى النظيف من صفقات ريال مدريد المحتملة

ريال مدريد
ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن موقف نادي ريال مدريد من قوانين اللعب المالى النظيف، واحتمالية إبرام النادي صفقات جديدة بعد التعاقد مع كيليان مبابي.

وأعلن نادي ريال مدريد، أمس، التعاقد مع كيليان مبابي في صفقة انتقال حر لينهي مسلسل مفاوضات استمر خلال السنوات الماضية.

وكشفت شبكة ذا أثلتيك أن نادي ريال مدريد ليس بحاجة لبيع أي لاعب في الفترة المقبلة من أجل إفساح المجال لضم صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت ذا أثلتيك إلى أن ريال مدريد لديه ما يكفي من الأموال لضم صفقات جديدة للفريق، وخاصة الثنائي ألفونسو ديفيز، ظهير بايرن ميونخ، وليني يورو، مدافع ليل الفرنسي.

وأفادت ذا أثلتيك أن الموقف المالي لنادي ريال مدريد جيد ولا يواجه أي خطورة من خلال قانون اللعب المالي النظيف سواء في الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الإسباني.

وأكدت أن ريال مدريد لا يفكر في إنفاق مبالغ كبيرة مقابل التعاقد مع ليني يورو وألفونسو ديفيز، خاصة أن كلاهما سينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

وحقق نادي ريال مدريد لقب الدوري الإسباني في الموسم المنقضي وللمرة الـ36،  بالإضافة إلى فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه.

وذكرت العديد من التقارير الصحفية أنّ مبابي الذي سيمتد عقده لخمسة مواسم سيحصل على مكافأة توقيع تصل إلى 100 مليون يورو، بالإضافة إلى راتب سنوي يقدر بـ15 مليون يورو.

ريال مدريد كيليان مبابي مبابي اللعب المالي النظيف

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