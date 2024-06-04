مصادر بـ"التعليم": تجهيز اللجان لاستقبال طلاب الثانوية العامة الأسبوع المقبل

بدأت مديريات التربية والتعليم، فى إبلاغ الإدارات التعليمية، بتجهيزات المدارس المقرر تحديدها كلجان امتحانية لاستقبال طلاب الثانوية العامة، لإجراء اختبارات العام الدراسي الحالي 2023/ 2024، المقرر انطلاقها الإثنين المقبل، على مستوى الجمهورية.

وقالت مصادر بوزارة التعليم لـ"الدستور"، إنه جرى التشديد على رؤساء الأحياء بإزالة كل المخالفات بجوار أسوار المدارس، بالإضافة إلى إزالة الباعة الجائلين.

وأكدت المصادر، أنه تم التشديد على نظافة الفصول ودورات المياه، وتصليح الديسكات المكسورة حتى لا تعوق الطالب في أثناء الجلوس أو الكتابة عليها.

وأضافت أنه تم التشديد على تجهيز غرفة صحية لاستقبال الزائرة الصحية لمتابعة حالات الطلاب إذا حدث أي طارئ صحي، مشددة على تجهيز سراديق أمام اللجان لسهولة دخول وخروج الطلاب مع إتاحة مكان لتفتيش الطلاب قبل بدء اللجان.

تعليمات بشأن امتحانات الثانوية

وكان أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والفني، عدة تعليمات بشأن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، المقرر انطلاقها في يوم 10 يونيو الجاري للمواد خارج المجموع، و22 يونيو للمواد الأساسية في جميع أنحاء الجمهورية.

وجاءت أبرز التصريحات كالتالي:

1) 745086 يؤدون امتحانات الثانوية العامة في1981 لجنة

2) وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة "تأكدوا من صحة البيانات"

3) سحب جميع امتحانات الثانوية العامة من بنوك الأسئلة

4) أسئلة مقالية الثانوية العامة تستهدف تعويد الطالب على إنتاج إجابة

5) لا يعتد بالإجابة في بوكليت أسئلة الثانوية العامة

6) فتح لجان الامتحانات الساعة الثامنة ونصف

7) إذا وجد الطالب أي خطأ في رقم الجلوس عليه التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة

8) أبلغنا الجهات الأمنية بأسماء جروبات الغش الإلكتروني

9) لا انقطاع للتيار الكهربائي أثناء عقد لجان الثانوية العامة

10) حوكمت تحويلات طلاب الثانوية العامة

11) تعريب مواد اللغات لطلاب الثانوية العامة هذا العام

12) 4 مسارات بنظام الثانوية العامة الجديدة وإلغاء التشعيب

13) الغشاش لا يحرم من الامتحانات لحين البت في أمره

14) كاميرات مراقبة بجميع لجان الثانوية العامة متصلة بغرفة عمليات الوزارة

15) إجراء حركة تغييرات عقب نتيجة الثانوية العامة.

جدير بالذكر، أن اختبارات الثانوية العامة تنطلق يوم 10 يونيو الجاري في جميع أنحاء الجمهورية.