تفاصيل استهداف أولمبياد باريس بفيديو مزيف لـ "توم كروز"

اتهمت شركة مايكروسوفت، اليوم الثلاثاء شبكة من الجماعات المرتبطة بروسيا استهداف دورة الألعاب الأولمبية في باريس بحملة تضليل تتضمن "نشر توم كروز المزيف ليروي فيلمًا وثائقيًا ينتقد المنظمة التي تقف وراء الألعاب".

وقالت مايكروسوفت في تقرير جديد صادر عن مركز تحليل التهديدات التابع لها نقلته صحيفة الجارديان، إن شبكة من الجماعات المرتبطة بروسيا تدير "حملات تأثير خبيثة" ضد فرنسا وإيمانويل ماكرون واللجنة الأولمبية الدولية وألعاب باريس، قبل أقل من 80 يومًا من انعقاد الحدث.

وأشارت الشركة إلى أنه تم منع روسيا من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024، على الرغم من أن عددًا صغيرًا من الرياضيين الروس قد يتنافسون كمحايدين.

إنشاء الفيلم بواسطة الذكاء الاصطناعي

ووفقًا للتقرير، يُطلق على مقطع فيديو كروز المزيف، الذي ظهر على منصة المراسلة "تيليجرام" العام الماضي، أسم "سقطت الألعاب الأولمبية"، ويستخدم صوتًا تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي لصوت نجم الفيلم لتقديم "نص غريب ومتعرج" ينتقص من شأن اللجنة الأولمبية الدولية.

الفيلم الوثائقي، الذي يقتبس عنوانه من فيلم الحركة الذي أخرجه جيرارد بتلر Olympus Has Fallen، يدعي أيضًا كذبًا أنه من إنتاج"نتفيلكس" ويتم الترويج له بتقييمات زائفة من فئة الخمس نجوم من نيويورك تايمز وبي بي سي.

وذكر التقرير أن الفيديو "يشير... بوضوح إلى أن منشئي المحتوى خصصوا وقتًا كبيرًا للمشروع وأظهروا مهارة أكبر من معظم حملات التأثير التي نلاحظها".

تم إنتاج الفيديو من قبل مجموعة مرتبطة بالكرملين تدعى Storm-1679، والتي خدعت في الماضي ممثلين أمريكيين بما في ذلك إيليجا وود لتسجيل رسائل على Cameo، وهو موقع على شبكة الإنترنت حيث يمكن للأشخاص أن يدفعوا للمشاهير مقابل رسائل فيديو شخصية، والتي تم تحويلها بعد ذلك إلى رسائل مناهضة للدعاية الأوكرانية.

وتتضمن حملة الألعاب الأولمبية Storm-1679 خلال العام الماضي مجموعة من مقاطع الفيديو التي تنشر المخاوف من العنف خلال الألعاب التي تقام في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.

وقد نشرت المجموعة تقارير إخبارية مذاعة ساخرة مفادها أن الباريسيين يشترون التأمين على الممتلكات تحسبا لهجمات إرهابية وأن ربع التذاكر قد تم إرجاعها بسبب مخاوف إرهابية. ويمثل كلا المقطعين شخصية المذيعين المعروفين يورو نيوز وفرانس 24.

وأظهرت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بـ Storm-1679 صورًا تدعي أنها تمثل كتابات على الجدران في باريس تهدد بالعنف ضد الإسرائيليين الذين يحضرون الألعاب.

وتشير العديد من الصور أيضًا إلى الهجمات التي وقعت في دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ عام 1972 من قبل إرهابيين والتي قُتل فيها 11 عضوًا في الفريق الأولمبي الإسرائيلي.

وقال التقرير: "لم تلاحظ مايكروسوفت أي تأكيد مستقل بأن الكتابة على الجدران موجودة فعليا، مما يشير إلى أنه من المحتمل أن تكون الصور قد تم إنشاؤها رقميا".

وقالت شركة التكنولوجيا: "إن روسيا لديها تقليد طويل في السعي إلى تقويض الألعاب، بما في ذلك عندما قاطع الاتحاد السوفيتي حدث 1984 في لوس أنجلوس ووزع منشورات مثيرة للانقسام على اللجان الأولمبية في دول من بينها زيمبابوي وسريلانكا وكوريا الجنوبية".

أنشأت مجموعة روسية أخرى، تُعرف باسم Storm-1099 أو "Doppelganger"، مواقع إخبارية مزيفة باللغة الفرنسية تزعم وجود فساد في اللجنة الأولمبية الدولية واحتمال حدوث أعمال عنف في باريس. كما تقدم النسخ الوهمية من منافذ بيع لو باريزيان ولو بوينت ماكرون كشخصية سياسية غير مبالية بالمصاعب التي يواجهها المواطنون الفرنسيون، وفقًا للتقرير.

وقالت مايكروسوفت: "إنها تتوقع توسع الجهود الروسية لتشمل لغات أخرى ومحاولة إغراق وسائل التواصل الاجتماعي عبر الحسابات الآلية، في حين من المرجح أيضًا أن يزداد استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي - الأنظمة التي تنتج نصوصًا وفيديو وصورًا وصوتًا مقنعة للغاية".

وفي الشهر الماضي، أصدرت مايكروسوفت تقريرا يوثق محاولات صينية مماثلة للتدخل في الانتخابات في كوريا الجنوبية والهند والولايات المتحدة باستخدام مواد تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لتقديم معلومات كاذبة، وفقًا للجارديان.