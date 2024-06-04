الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عمال حديقة حيوان رفح الفلسطينية يطالبون بإنقاذ الحيوانات العالقة بسبب العدوان الإسرائيلى

اسود حديقة الحيوان
اسود حديقة الحيوان برفح

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا عن مصير الحيوانات العالقة بسبب العدوان الإسرائيلي داخل حديقة حيوان رفح الفلسطينية.

وواجه عمال حديقة حيوان رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، سباقًا مع الزمن لإجلاء الحيوانات، عندما بدأت إسرائيل هجومها على المدينة المكتظة بالنازحين. بضعة أيام فقط كانت أمامهم لإنقاذ الحيوانات من خطر محدق.

وانقطعت المساعدات إلى حد كبير عن جنوب غزة منذ أن شنت إسرائيل ما أسمته توغلًا محدودًا في رفح في 6 مايو، ومنذ ذلك الحين، فر أكثر من مليون فلسطيني من المدينة، وكثير منهم نزحوا بالفعل.

وقد فر نحو 80% من سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، وانتشر الجوع الشديد على نطاق واسع، ويقول مسئولون من الأمم المتحدة إن أجزاء من القطاع تعاني فعلًا من المجاعة.

حديقة حيوان عمال رفح الفلسطينية العدوان الإسرائيلي لحيوانات العالقة المجاعة

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