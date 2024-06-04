الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأورمان" تنظم معرضًا مجانيًا للأثاث والأجهزة الكهربائية بقرى قطور فى الغربية

صورة من الواقع
صورة من الواقع

نظمت جمعية الأورمان معرضا لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية مجانا على 300 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية، بقرى: "سملا" و"كوم علي" و"الإبياري" و"بلتاج" و"إبشواي" مركز قطور في محافظة الغربية، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية.

وصرّح أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، بأن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع مكتب الأورمان لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدا الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

تنظيم معارض توزيع الأثاث المنزلى وفق خطة مسحية

في السياق ذاته، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض توزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية من "الأورمان" يتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة، وأنه حتى الآن تم تنظيم المئات من معارض الملابس في مراكز المحافظة، وأن المستفيد من هذا هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

وأوضح أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى عزب وقرى المحافظة تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في النطاقات الجغرافية الفقيرة.

يذكر أن توزيع الأورمان الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية يأتي استكمالا لجهودها التي تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر، وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات، وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.

الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية مجانا الأسر الأولى بالرعاية بقرى سملا وكوم على والابياري وبلتاج وابشواى مركز قطور

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