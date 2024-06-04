الانتهاء من تحضيرات مسلسل "وتر حساس" لـ صبا مبارك (خاص)

كشفت مصادر مطلعة لـ"الدستور" عن انتهاء التحضيرات لمسلسل جديد يحمل اسم “وتر حساس”، ستكون البطولة للفنانة صبا مبارك، الفنان الشاب أحمد غزي، وجارٍ التعاقد مع باقي النجوم في العمل الفني، وسيكون من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

ومن المقرر أن تبدأ أسرة العمل تصويره خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من التعاقد مع باقي النجوم المقرر مشاركتهم ضمن أحداث مسلسل “وتر حساس”.

ويعد هذا التعاون الثاني الذي سيجمع بين الفنانة صبا مبارك مع المخرج وائل فرج، بعد نجاح مسلسله الأخير “بين السطور” الذي كان من بطولتها، وشارك فيه نخبة من ألمع النجوم من بينهم الفنان أحمد فهمي، والفنان محمد علاء جاميكا.

وفي تصريح سابق، للمخرج وائل فرج مع “الدستور” قال: “سيتم عرض مسلسل وتر حساس، ضمن مسلسلات الأوف سيزون، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية”.

قصة مسلسل بين السطور

تدور أحداث مسلسل الفنانة صبا مبارك “بين السطور”، في إطار تشويقي مليء بالغموض والإثارة، حول صبا مبارك التي تلعب دور إعلامية شهيرة تُدعى (هند سالم)، المتزوجة من حاتم ويجسده النجم أحمد فهمي الذي تنقلب حياته رأسًا على عقب ويتحول من وكيل نيابة إلى محام، ومن ثم تتورط (هند) في قضية ما بسبب رغبتها في إنقاذ برنامجها، كما يتم اتهامها في مقتل جيمي اندرسون لاعب الرماية الذي يلقى حتفه إثر حادث سيارة ولكن تثار الشكوك حول مقتله ليتم الكشف عن الكثير من الأمور في حياتها وماضيها.

أبطال بين السطور وعدد حلقاته

مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كوري، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، ومن بطولة صبا مبارك، أحمد فهمي، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين.