الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طريقة حجز عيادات التأمين الصحي

التأمين الصحي
التأمين الصحي

طريقة حجز عيادات التأمين الصحي، تصدرت خلال الساعات الماضية محركات البحث العالمية، حيث يبحث الكثير من المصريين عن خطوات حجز عيادات التأمين الصحى، وأرقام الهواتف للتواصل مع الهيئة والحجز تليفونيًا.

المستفيدون من التأمين الصحى

 يغطى التأمين الصحى ما يقرب من 69  مليون مواطن، حيث يغطى معظم فئات الشعب المصرى، كما تسعى للتوسع في معدلات التغطية وجودة الخدمات المقدمة فى المنظومة الحالية.

خطوات حجز عيادات التأمين الصحي 

هناك 3 طرق لحجز عيادات التأمين الصحي وهى….

1. من خلال منظومة حجز عيادات التأمين الصحي الإلكترونية وذلك بإتباع الخطوات التالية..

 - الدخول على الموقع الإلكتروني لـ حجز عيادات التأمين الصحي

- اختيار فرع التأمين الصحي التابع له.
- اختيار التخصص المطلوب.
- اختيار الطبيب المطلوب (إن وجد).
- اختيار تاريخ ووقت الموعد المناسب.
- إدخال البيانات الشخصية.
- تأكيد الحجز.

2. من خلال الاتصال بالخط الساخن لهيئة العامة للتأمين الصحي وهو 19006 واتباع الخطوات التالية..
- الاتصال برقم هاتف الفرع التابع له.
- إبلاغ الموظف بالتخصص المطلوب.
- اختيار الطبيب المطلوب (إن وجد).
- اختيار تاريخ ووقت الموعد المناسب.
- إعطاء الموظف البيانات الشخصية.
- تأكيد الحجز.

3. من خلال تطبيق الهيئة العامة للتأمين الصحي وتشمل..

- قم بتحميل تطبيق الهيئة العامة للتأمين الصحي من متجر التطبيقات على هاتفك.
- افتح التطبيق وقم بتسجيل الدخول باستخدام رقم بطاقة الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بك.
- اضغط على "خدمات" ثم "حجز عيادات".
- اتبع نفس الخطوات الموجودة في طريقة الحجز من خلال موقع الهيئة.

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طريقة حجز عيادات التأمين الصحى.. رابط وخطوات التسجيل

نصائح لإتمام الحجز

  • يفضل الحجز مسبقًا، خاصةً في التخصصات الطبية المزدحمة.
  • تأكد من الوصول إلى الموعد المحدد في الوقت المحدد.
  • اصطحب معك بطاقة الرقم القومي الخاصة بك عند الحضور إلى العيادة.
التأمين الصحي جودة الخدمات المقدمة المنظومة الحالية بطاقة الرقم القومي التخصصات الطبية

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