الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2024

عيد الأضحى
عيد الأضحى

أيام قليلة ويحل معها عيد الاضحى المبارك وبهذه المناسبة السعيدة يبحث الكثيرين عن رسائل تهنئة بمناسبة عيد الاضحى 2024 لارسالها للأهل والاقارب والاصدقاء.

 

ننشر في التقرير التالي مجموعة مختلفة من رسائل تهنئة بمناسبة عيد الاضحى 2024 للاستعداد لعيد الأضحى المحدد موعده فلكيًا الاحد 16 يونيو 2024.

 

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الاضحى 2024

 

أهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك كل عام وأنتم بخير.

عيد الاضحي المبارك كل عام وأنتم بخير فردا فردا واتمنى لكم عيد سعيد مليئ بالمفاجآت المسره على قلوبكم.

مع إحرام المحرمين وتلبية الملبين ودعوات من هم بعرفة واقفون وهدي المضحين ومغفرة رب رحيم أهنئك بعيد الحج العظيم. 

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رسائل تهنئة الاضحى 2024

 

جعل الله فجر يوم العيد نورًا، وظهره سرورًا، وعصره استبشارًا، ومغربه غفرانًا، وجعل لكم دعوة لا تُرَدّ، ووهبكم رزقًا لا يُعَدّ، وفتح لكم بابًا في الجنة لا يُسَدّ وكل عام وأنتم بخير.

بمناسبة عيد الاضحى تمنياتي لك يا نصفي الآخر بعيد مبروك أعاده الله عليك وعلينا بالصحة والعافية وكل عيد وانت معي.

 كل عام وأهَلْي عيدي وكل دقة قلب في صدري كل عام وهم معي الله يديمهم لي بكل أعيادي. 

تهاني العـيد نهديها قبل يوم ميعـاده من خفايا الروح نبديها عساكم من عـواده.

 كل عيد وأنت لربك طائع، ولنبيك تابع، ولدينك رافع، ولأهلك نافع، عيدك مبارك.

 

رسائل تهنئة عيد الاضحى 2024

 

لمن لم يستطع الحج إن لم تطف بالبيت؛ لأنّه عنك بعيد فلتقصد رب البيت، فإنّه أقرب إليك من حبل الوريد، وإن لم تسعَ بين الصفا والمروة، فلتسعَ في الخير أينما تجده، وإن لم تقف بعرفة، فلتقم لله بحقه الذي عرفه، وإن لم ترجم إبليس بالجمرات، فلترجمه بفعل الخيرات وترك المنكرات، وإن لم تذبح هَديك بمِنى فلتذبح هواك هُنا فتبلغ المُنى.

كل عيد وقلوبنا بالحب في الله أنقى، كل عيد وأرواحنا بذكر الله أنقى، كل عيد وصفحات أيامنا بحب الخير ترقى، كل عيد وعلاقتنا بأحبائنا بماء الود تُسقى.

الحج موسم فلاح والعشر عطرها فاح، عسى كل عامك أفراح وكل همومك تنزاح وكل عام وأنت بخير.

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