النائبة مايسة عطوة: المرحلة المقبلة صعبة وتحتاج لتكاتف الجميع

أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أنّ هناك العديد من المعايير التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطاب التكليف بتشكيل حكومة جديدة، والتي جاء على رأسها ضخ دماء جديدة لتنفيذ خطة القيادة السياسية لتحقيق رؤية مصر وأجندتها نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

مرحلة صعبة تحتاج للتكاتف



وأضافت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم الثلاثاء، أن المرحلة المقبلة مرحلة صعبة، تحتاج للتكاتف من الجميع، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية المشتعلة على الساحة، بما يدعم جهود حماية الأمن القومي، والعمل على ترجمة طموحات وآمال المصريين وحل المشكلات المختلفة التي تواجه البلاد ودفع مصر إلى الأمام لتحقيق رؤية 2030 ومستهدفات الدولة المصرية.

الحكومة الجديدة



وقالت النائبة مايسة عطوة إنها تتمنى التوفيق للحكومة الجديدة، برئاسة المهندس مصطفي مدبولي فى مهامها، وتحقيق إنجازات جديدة وخاصة فى ظل التحديات الحالية الصعبة، مطالبة بضرورة الاهتمام بكل الملفات التى ذكرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتركيز على ملفات الزراعة والصناعة، من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير حياة أفضل للمواطنين وتخفيف الأعباء الحالية عنهم.

الشكر للحكومة المصرية



كما وجهت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، الشكر للحكومة المصرية بعد تقديم استقالتها للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة على أن هذه الحكومة واجهت تحديات ضخمة، وخاصة فى ظل الظروف الصعبة التي واجهت الدولة منذ بداية فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب على قطاع غزة، الأمر الذى خلق مشاكل كثيرة عالميًا فى مختلف المجالات، من بينها ارتفاع التضخم والأسعار عالميًا، وانعكس ذلك على الدولة المصرية.