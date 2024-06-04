الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ابتهالات الإنشاد الدينى بمعهد الموسيقى العربية.. الخميس

فرقة الإنشاد الديني
فرقة الإنشاد الديني

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لفرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات، مساء بعد غد الخميس الموافق 6 يونيو، على مسرح معهد الموسيقى العربية، وذلك ضمن فعاليات الثقافة المصرية الهادفة لتقديم مختلف ألوان التراث. 

ابتهالات الإنشاد الدينى بمعهد الموسيقى العربية.. الخميس

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويتضمن  البرنامج مجموعة من الأناشيد والابتهالات والتواشيح لكبار الملحنين منها عليك صلاة الله وسلامه لـ فريد الأطرش ، بشاير لـ عبد العظيم عبد الحق ، يا صاحب النور لـ مرسى الحريرى ، وديلى سلامى ورايحة فين يا حاجة من التراث ، روح الوجود ورايحين عند النبى لـ أحمد عبد الله ، الله أكبر كبيراً و أم النبى لـ جمال سلامة ، يا رايحين للنبى الغالى وربى سبحانك دوماً لـ رياض السنباطى ، التكبيرات إعداد محمود الوزيرى ، قسما بنور المصطفى لـ محمد عبد الله ، نفسى ومنى عينى وحبيبنا يا محمد لـ طارق فؤاد ، مولاى لـ بليغ حمدى ، أسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوى أداء أحمد العمرى ، أحمد حسن ، طه حسين ، تامر نجاح ، محمد البحيرى ، أشرف زيدان ، سماح عباس ، ولاء رميح.

وقد طرحت إدارة الأوبرا المصرية التذاكر الخاصة بالحفل على الموقع الإلكتروني التابع لدار الأوبرا.

فرقة الإنشاد الديني

يذكر أن فرقة الإنشاد الديني تأسست على يد الموسيقار الكبير  الراحل عبد الحليم نويرة في عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية المميزة وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت في إحياء المناسبات الدينية التى تحتفل بها دار الأوبرا علي مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، وتحقق حفلات الانشاد الديني نجاحا كبيرا.

دار الاوبرا ابتهالات الإنشاد الدينى بمعهد الموسيقى العربية فرقة الإنشاد الديني مسرح معهد الموسيقى العربية المايسترو عمر فرحات

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