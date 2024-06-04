اتحاد السلة يعلن أسماء حكام نهائى دورى السوبر للمحترفين بين الأهلى والاتحاد

كشف الاتحاد المصري لكرة السلة، الستار عن أسماء طاقم الحكام الأجنبي، المكلف بإدارة سلسلة مباريات نهائي دوري السوبر (رجال) بين الأهلي والاتحاد السكندري.

وسيدير المباريات اللاتفي جاتيس سالينز، ومواطنه مارتنز كوسلوفيسكيس، وروبيرتو فاسكيز من بويرتوريكو.

ويواجه الأهلي، الاتحاد السكندري في نهائي دوري سوبر السلة للمحترفين (رجال)، في 5 مباريات، لتحديد بطل دوري المحترفين، حيث يتوج الفائز بـ3 مباريات فقط باللقب.

ويحمل الأهلي لقب الدوري من الموسم الماضي، بينما فاز الاتحاد السكندري الموسم الحالي بلقب كأس مصر.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري سوبر السلة بعد تخطي الزمالك في نصف النهائي، بينما وصل الاتحاد للنهائي بالتغلب على سبورتنج.