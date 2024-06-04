بعد إقالته.. بوتشتينو يوجه رسالة إلى إدارة وجماهير تشيلسى

وجه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو، المدير الفني السابق لفريق تشيلسي، رسالة لإدارة النادي وجماهيره بعد الرحيل عن منصبه عقب نهاية الموسم المنقضي.

ورحل ماوريسيو بوتشتينو، عن منصب المدير الفني لفريق تشيلسي، بعد نهاية الموسم المنقضي.

وكتب بوتشتينو عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي وتبادل الصورة "إنستجرام": "نقدر الفرصة التي منحها لي ملاك النادي، والإدارة الرياضية، للعودة للدوري الإنجليزي مع تشيلسي، وللدعم الذي قدمتوه لنا، وكذلك من كل اللاعبين والعاملين بالنادي والجماهير، شكرًا لكم".

وأعلن تشيلسي أمس الإثنين عن التعاقد مع الإيطالي إنزو ماريسكا، في منصب المدير الفني للفريق، خلفًا لبوتشتينو بعقد ممتد حتى 2029.

وأضاف بوتشتينو: "نتفهم أهمية هذا النادي لكم جميعًا، ولهذا عملنا باجتهاد كبير لجعلكم فخورين بتشيلسي".

وأنهى نادي تشيلسي الموسم المنصرم بالدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، في المركز السادس برصيد 63 نقطة.

وبدأ ماوريسيو بوتشتينو مسيرته التدريبية كمدير فني لنادي إسبانيول الإسباني بين يناير 2009 واستمر مع النادي حتى نوفمبر 2012، ثم انتقل لتدريب فريق ساوثهامبتون الإنجليزي في يناير 2013 واستمر مع النادي حتى 30 يونيو 2014 وانتقل بعدها مباشرة لتدريب نادي توتنهام هوتسبير، واستمر في منصبه حتى نوفمبر 2019، وقضى بوتشتينو قرابة العام ونصف بدون عمل ثم انتقل لتولي تدريب فريق باريس سان جيرمان في يناير 2021 واستمر في منصبه حتى يوليو 2022 وبعد رحيله عن النادي الباريسي بعام تولى تدريب تشيلسي مطلع الموسم المنقضي.

وقاد ماوريسيو بوتشتينو فريق تشيلسي في 51 مباراة منذ انطلاق الموسم المنقضي، وحقق الفريق الفوز في 27 مباراة وتعادل في 10 وخسر 14 مباراة.

وفي مجمل مسيرته التدريبية، قاد ماوريسيو بوتشتينو الأندية التي دربها في 649 مباراة وحقق الفوز في 319 مباراة وتعادل في 139 وخسر 191 مباراة.