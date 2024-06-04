عمرو دياب وتامر عاشور.. الأعلى استماعا بتوب شهر مايو على إحدى المنصات
نشرت أنغامي عبر صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بالتطبيق الأغاني التى تصدرت الاستماعات فى معظم الدول العربية لشهر مايو فى كلا من مصر ، السعودية، العراق، الجزائر، المغرب، وتونس، وتصدرت أغنية اتنين بمقام ملايين من مسلسل “مسار اجباري” الاستماعات فى مصر، بالمركز الأول وأغنية (هيجيلى موجوع ) لتامر عاشور بالمركز الثاني، وأغنية (مكانك ) للهضبة عمرو دياب بالمركز الثالث.
فى السعودية جاءت أغنية (هيجيلى موجوع ) لتامر عاشور بالمركز الأول، وفى المركز الثاني تصدرت أغنية ( مكانك ) للهضبة، وجائت أغنية ( يا قمر) بالمركز الثالث من البوم مكانك.
بالانتقال إلى لبنان، تصدر وائل كافورى قوائم الاستماع بأغنية ( الوقت هدية ) فى المركز الأول، وجاءت أغنية ( متل الغيمة .. كوفر ) لماريلين نعمان وجاد عبيد فى المركز الثاني، فيما احتلت أغنية ( ليش ما بترجع؟) لماريلين نعمان وجاد عبيد المركز الثالث.
تصدرت رحمة رياض وناصيف زيتون بأغنية ( مافى ليل ) المركز الأول فالاستماعات ، فيما احتلت أغنية ( مكانك ) للهضبة عمرو دياب المركز الثاني .. وجائت أغنية ( خارطة روحي ) لمحمود التركي المركز الثالث، وفى تونس تصدرت الاستماعات أغنية ايلى ايليا (الوادع )، وفى المركز الثاني أغنية ( Wasitkom ) لسمارا، فى الجزائر فقد احتلت أغنية ( خلى زمان يدور ) Djam, Djalil Palermo&TiMoh المركز الأول للاستماعات، فى المغرب احتلت أغنية ( HWASI) لبنج المركز الأول للاستماعات.