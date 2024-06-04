الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الطيران المدنى يشارك فى افتتاح جلسات مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبرانى

الفريق محمد عباس
الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران

شارك الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، فى مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبرانى Caisec’24 فى نسخته الثالثة، والذى عقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، تحت شعار "تأمين المستقبل"، وتنظمه كل من شركة ميركورى كوميونيكيشنز والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على مدار يومي ٣ و٤ يونيو الحالى بفندق ريتز كارلتون.

وناقشت فعاليات المؤتمر التأكيد على أهمية التطبيق العملي لرؤية الدولة لقضايا تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، حيث انطلق المؤتمر بدعم من المجلس الأعلى للأمن السيبراني التابع لمجلس الوزراء، بمشاركة العديد من الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة، وعدد من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وأكد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر، أهمية المؤتمر الذي يسهم في تعزيز التعاون لمجابهة الهجمات السيبرانية، كما أنه يأتى فى سياق التطور فى مجال التحول الرقمي، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة التحديات التى تواجه العالم في مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع الطيران فى عصر الرقمنة.
 

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تأمين جميع الأنظمة ضد الهجمات الإلكترونية   

وأشار إلى ضرورة متابعة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالأمن السيبرانى في ظل الهجمات السيبرانية المتعددة، والاهتمام بتأمين جميع الأنظمة ضد الهجمات الإلكترونية، من خلال عمل جميع التحديثات الخاصة بها، ومتابعتها باستخدام الأدوات المناسبة، فضلًا عن توعية وتدريب جميع الكوادر على سبل الوقاية من تلك الهجمات، وكذلك التعامل معها من منطلق أن مسئولية حماية البيانات والأنظمة هى مسئولية كل فرد، بالإضافة إلى زيادة عدد ورش العمل مع الشركات المتخصصة من خلال المشاركة بالخبرات والحلول، والتعرف على كل جديد فى مجال الأمن السيبرانى، فضلًا عن التوجه نحو تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى الخاصة بالأمن السيبراني، متمنيًا أن تحقق جلسات المؤتمر الاستفادة المرجوة لجميع المشاركين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون لمجابهة الهجمات السيبرانية، موجهًا الشكر لجميع القائمين على تنظيم هذا المؤتمر، ومتمنيًا لهم مزيدا من التوفيق والنجاح.

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