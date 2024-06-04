الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير: الوضع الداخلى الإسرائيلى لا يبشر ولا يشجع لاحتمالية قبول الصفقة

جريدة الدستور

قال عادل شديد، خبير الشئون الإسرائيلية، إن الوضع الداخلي الإسرائيلي لا يبشر ولا يشجع لاحتمالية قبول الصفقة، وبناءً على ذلك من الممكن أن نشهد انفراجًا جديًا بالأمر ما لم يطرأ تغيير على الموقف الأمريكي.

وأضاف شديد، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الموقف الأمريكي خجول ويتعامل مع إسرائيل بلغة الحوار والنصائح، ولم يلجأ إلى لغة الأمر واستخدام الأوراق التي تمتلكها الإدارة الأمريكية من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار.

"نتنياهو" لم يكن يتوقع اعتماد الصفقة من قبل الرئيس بايدن

وأوضح خبير الشئون الإسرائيلية أن "نتنياهو" لم يكن يتوقع اعتماد الصفقة من قبل الرئيس بايدن، والتي يمكن أن تشكل أساسا لعملية وقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن "نتنياهو" يحاول الادعاء بأن الورقة ناقصة، ولم تُقدم من قبل الرئيس الأمريكي كما هي.

وتابع: "أعتقد أنه في ظل الإشكاليات المعقدة بالداخل الإسرائيلي سيحاول نتنياهو إقناع حكومته بقبول المرحلة الأولى للصفقة، ثم يقوم بالانسحاب والعودة للقتال، بحيث يكون استطاع إعادة عشرات المحتجزين، ما يؤدي لتهدئة أهالي الأسرى".

وأشار خبير الشئون الإسرائيلية إلى أن حماس كان حديثها مبنيًا على وقف إطلاق النار طالما تم الإعلان عنه من قبل الرئيس الأمريكي، خاصة أن نتنياهو وشركاءه لا مصلحة ولا نية لديهم لوقف إطلاق النار في كل الأحوال، سواء على الصعيد الشخصي أو الحزبي، وأيضًا على الصعيد السياسي والأمن العام.

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