الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحثة: مصر الآن تعمل فى إطار حشد المواقف المؤيدة لوقف إطلاق النار بغزة

نرمين سعيد
نرمين سعيد

قالت نرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تحركات سامح شكري وزير الخارجية على المستويات الدولية مهمة للغاية، موضحة أن العمل مع الشركاء الأوروبيين وعلى رأسها إسبانيا لدعم القضية الفلسطينية قد يصل لحل الأزمة القائمة في غزة.

وأضافت نرمين سعيد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر الآن تعمل في إطار حشد المواقف المؤيدة لوقف إطلاق النار في غزة لحل القضية الفلسطينية، موضحة أن البيان الذي صدر أمس عن وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والإمارات كان مهما ويؤكد الدفع بالقبول بالمقترح الذي تقدم به الرئيس الأمريكي بايدن لوقف إطلاق النار وعودة النازحين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

تحركات سامح شكري وزير الخارجية على المستويات الدولية مهمة للغاية

وأشارت إلى أن إسرائيل الآن تحكم إغلاق قطاع غزة من جميع معابره وتحاصر جميع السكان في القطاع، موضحة أن مفاوض أونروا تحدث في شهر فبراير الماضي عن عدد الأطفال الذين قتلوا داخل قطاع غزة خلال الـ4 أشهر، مؤكدا أنه يوازي عدد الأطفال الذين قتلوا في جميع النزاعات المسلحة حول العالم لمدة 4 أعوام.

باحثة غزة لوقف إطلاق النار سامح شكري قطاع غزة الرئيس الامريكي

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