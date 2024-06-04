وكيل أوقاف الوادي الجديد يعقد اجتماعا مع مديري الإدارات إستعدادًا لعيد الأضحي المبارك



اجتمع الدكتور مختار عيسى دياب، مدير عام مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، اليوم بمديري الإدارات الخمس لتنفيذ توجيهات وتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بشأن الاستعداد للعشر الاوائل من ذي الحجة وعيد الأضحى المبارك وتنفيذ جميع البرامج الدعوية التي تدعو وتدعمها الوزارة.



ووجه “مختار” بتذليل جميع المعوقات التي تواجه الإدارة والوقوف على حل جميع المشاكل لتسيير العمل والاستعداد للعشر الاوائل من ذي الحجة وعيد الأضحى المبارك وتنفيذ جميع البرامج الدعوية المكلفه من وزارة الاوقاف

ويعد شهرُ ذي الحجة شهر مبارك من أشهرِ الله المحرَّمةِ، فيه يوم عرفة، والذي يتم به تأدية شعيرةُ الحجّ، وللعمل الصالح فيه فضل عظيم، ويشتمل شهرُ ذي الحجة علىٰ أفضل الأيام؛ فيكمن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة في اجتماع أمهات العبادات فيها، وهى: «الصلاة، والصيام، والصدقة، والحج»، ولا يأتي ذلك في غيرها من أيام السنة؛



ونحن نعيش هذه الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة التي قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحبُّ إلى الله من هذه الأيام»، يعني العشر الأوائل من ذي الحجة قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء».



وقد اجتمع لعشر ذي الحجة من دواعي التفضيل الشيء الكثير.. فهذه الأيام من الأشهر الحرم التي عظَّمها الله تعالى وجعلها دينًا قيمًا، وتلك الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. قال الله تعالى: «إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا في كتاب الله يوم خلَق السماوات والأرض منها أربعة حرُم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم»