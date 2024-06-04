خطة أمنية لتأمين 60 ألف زائر أجنبي للمعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الثالث Africa Health Excon 2024 الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 4 إلى 6 يونيو الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية ومركز المنارة للمؤتمرات (EIEC) في القاهرة.

وشكلت الأطقم الأمنية فرقًا من أمنية لتأمين حضور المعرض الذي ينطلق تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة" بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وأكثر من 500 من كبرى الشركات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 60 ألف زائر من أكثر من 100 دولة حول العالم.