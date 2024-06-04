الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطة أمنية لتأمين 60 ألف زائر أجنبي للمعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الثالث Africa Health Excon 2024 الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 4 إلى 6 يونيو الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية ومركز المنارة للمؤتمرات (EIEC) في القاهرة.

txt

ملابس شقيقتها تكشف المستور.. سيدة تلجأ لمحكمة الأسرة: بيخوني مع أختي

txt

العثور على جثة مسن داخل شقته في الهرم

وشكلت الأطقم الأمنية فرقًا من أمنية لتأمين حضور المعرض الذي ينطلق تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة" بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وأكثر من 500 من كبرى الشركات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 60 ألف زائر من أكثر من 100 دولة حول العالم.

المؤتمر الطبي الافريقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز مصر للمعارض الدولية مركز المنارة للمؤتمرات الأطقم الأمنية

الأكثر قراءة

بعد اتصالات الشناوى.. نكشف تفاصيل تحركات لاعبى الأهلى لحل أزمة أفشة

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

القبض على متهمة جديدة فى قضية "سفاح التجمع".. وقرار من النيابة ضدها

دقيق بسعر مدعم.. خطوة جديدة من التموين للتخفيف عن كاهل المواطنين

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

صور

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

أول يوم تصوير في مسلسل أزمة ثقة

مؤتمر الأمن السيبراني

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242