الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة متهم في "أحداث الدفاع الجوي" لـ24 يونيو

جريدة الدستور

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في أحداث ستاد الدفاع الجوي، والتي راح ضحيتها 22 من مشجعي نادي الزمالك، لـ24 يونيو الجاري؛ لسماع الباحث الاجتماعي.

تفاصيل قرار إحالة المتهم للمحاكمة

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات، التي كشفت أن جماعة الإخوان الإرهابية في سبيل سعيها إلى هدم دعائم الاستقرار في البلاد، استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من رابطة مشجعى نادي الزمالك المسماة بـ "وايت نايتس" وأمدتهم بالأموال والمواد المفرقعة للقيام بأحداث شغب وعنف أثناء النشاط الرياضي لكرة القدم، بهدف نشر الرعب بين المواطنين لإلغاء هذا النشاط.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.

الدائرة الأولي إرهاب المستشار محمد السعيد الشربينى محاكمة نادي الزمالك

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