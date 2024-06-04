الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

احتفالًا بالعيد القومي.. افتتاح مركز شباب شرباص في دمياط

مركز شباب
مركز شباب


افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مركز شباب شرباص بمركز فارسكور، بحضور الدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة، وليد شوقى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور.


 

وتفقدت " المحافظ " المركز الذى شهد أعمال تطوير ورفع كفاءة، وتابعت خطة الأنشطة الرياضية بالملعب، وقدمت التهنئة إلى أبناء قرية شرباص على المشروع،  وذكرت أن قطاع الشباب والرياضة يشهد تطورًا على مدار السنوات الأخيرة،حيث تم تطوير ورفع كفاءة عدد كبير من مراكز الشباب والملاعب، وذلك لاتاحة الفرصة للشباب والنشء ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية وتنمية مهاراتهم، لبناء جيل واعى وقوى قادر على استكمال مسيرة التنمية، مؤكدة أن المحافظة تولى تلك الخطة اهتمام بالغ وذلك فى إطار رؤية الدولة للنهوض بكافة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.


 استكملت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، افتتاحات مشروعات العيد القومى لمحافظة دمياط،حيث جاءت جولة اليوم بمركز فارسكور لافتتاح مشروعات بقطاعى التعليم والشباب والرياضة.


 استهلت الجولة بتفقد المدرسة المُنشأة حديثًا على مساحة ٢٧٣٦.١٥ م٢ بعدد ١١فصل وقاعات لرياض الأطفال وقاعات للانشطة ومعمل، كما اطلعت على ما تم تنفيذه فى إطار المشروع لإنشاء صرح تعليمى كامل لمرحلتى التعليم الأساسى.


 وافتتحت " الدكتورة منال عوض " مدرسة جمال نصير الابتدائية بقرية الغنيمية والتى شهدت أعمال توسعات بعدد ٥ فصول ليصل اجمالى عدد الفصول بالمدرسة ٢٠ فصل، بمساحة كلية للمبنى ٢٣٨٧.٦٠ م٢.


 

وبذات القرية،افتتحت أيضًا مدرسة شبانة الإعدادية الثانوية، وتفقدت المبنى الذى شهد أعمال توسعات وتطوير ورفع كفاءة بعدد ١٠ فصول باجمالى ٢٧ فصل على مساحة كلية ٣٨١٣ م٢ واطلعت على مراحل تنفيذ المشروع لتحقيق مخطط التطوير.


 

وافتتحت " المحافظ " مدرسة الشهيد بهجت الطرانيسى الابتدائية وتفقدت المبنى واطلعت على ما شهدته المدرسة التى تقع على مساحة ٢٤٢٠.٨٨ م٢ من  أعمال احلال جزئى وتطوير ورفع كفاءة بعدد ١٢ فصل باجمالى ٢٤ فصل دراسى.

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