رحيل السندريلا أصابه بالإكتئاب.. نساء دخلن حياة الساحر محمود عبدالعزيز

كان مميزًا وسط أبناء جيله، بخفة دمه وحبه للفن الذي جعله يسكن قلوب الجماهير من مختلف الأجيال، لم يختلف عليه أثنان، حتي النساء اللائي دخلن حياته اعتبرن أنفسهن مميزات، وتحل اليوم ذكرى ميلاد محمود عبدالعزيز، الذي ترك إرثًا فنيًا عظميًا.

الراقصة زيزي مصطفى

عام 1977، كانت زيزي مصطفي، أول النساء اللائي دخلت حياة الراحل محمود عبدالعزيز، كانت تحبه بشكل جنوني، ترغب الزواج منه، إلا أن الأخير رفض، فقررت أن تطبق مقولة "ومن الحب ما قتل"، إلا أن القدر حماه حينئذ، وقت إشعالها النيران في منزله.

حب حياته "جيجي زويد"

جيجي زويد كانت هي الفتاة الأولى التي دق قلب الساحر محمود عبدالعزيز لها، وقرر أن تكون شريكة حياته، حيث بدأت قصة حبهما، وارتبط اسمه بها وأنجب منها.

بدأت قصة حب جيجي زويد والساحر محمود عبدالعزيز، عندما رآها ودق قلبه لها، ومن ثم تأكد أنها شقيقة صديقه، وتحركت مشاعره نحوها، وقرر الزواج منها أثناء العرض الخاص لفيلم "المتوحشة"، وظل الثنائي سويًا لمدة 20 عاما، حتي انفصل عنها ليتزوج من الإعلامية بوسي شلبي.

الإعلامية بوسي شلبي

1998، وبعد عودة الراحل محمود عبدالعزيز من فرنسا، وإنتهاؤه من رحلته العلاجية، قرر الزواج من الإعلامية بوسي شلبي، والتي ظلت معه حتي رحل عن عالمنا، خاصًة أنها وقت لقاءه بها في البرامج كانت تخبره بأنه "فتي أحلامها".

رحلة بوسي شلبي بدأت مع الراحل محمود عبدالعزيز من خلال اللقاءات الإعلامية وبعد الزواج بشهر واحد انفصلا، إلا أن حب بوسي شلبي للساحر، أصرت على العودة وظل الثنائي سويًا.

سعاد حسني كلمة السر في اكتئاب الراحل

تسبب رحيل فراشة الشاشة سعاد حسني في اكتئاب الراحل محمود عبدالعزيز، بسبب حبه الشديد لها، وتعلقه بها، حتي أنه فكر في الاعتزال نهائيًا وظل في غرفته لأكثر من أسبوع في محاولة منه لتجاوز أحزانه، خاصًة أنه كان يعتبرها صاحبة الفضل عليه لأن أشهر أفلامه التي حققت نجاح كبير كانت معها.