عضو بـ"خارجية النواب": حماية الأمن القومى أولوية على أجندة الحكومة الجديدة

قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل حكومة جديدة، تأتي في توقيت بالغ الأهمية، ومرحلة دقيقة تمر بها مصر والمنطقة، خاصة مع زيادة حدة الصراعات على الحدود المصرية من جميع الجهات، مؤكدة أن الأمن القومي المصري يجب أن يكون ضرورة وأولوية على أجندة الحكومة الجديدة والتي تتمثل في مواجهة التحديات الإقليمية أو الدولية الراهنة.

ووجهت "حارص" التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء لصدور قرار من الرئيس السيسي بتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدًة أنه أمام مهمة ثقيلة في ظل تحديات داخلية وخارجية في وقت حرج يتطلب اختيار كفاءات مميزة وتتمتع بمهارات وخبرات مثمنة، لتحقيق تطلعات الشعب المصري بتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في كل المجالات.

الحكومة الجديدة

وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أهمية الأهداف التي حددها الرئيس لتشكيل الحكومة الجديدة، والتي تتمثل في الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، مع التركيز على مجالات الصحة والتعليم، بجانب مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وتعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، وترسيخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

كما ثمنت "حرص" الرئيس على وضع محددات ومواصفات الوزير المختص لكل حقبة، مؤكدة ضرورة أن يتمتع الوزراء بالكفاءة الخبرة والقدرة المتميزة، وأن يتبعوا سياسات واضحة تتوافق مع معطيات المرحلة، موضحًة أن تكليف الحكومة الجديدة لا يعني تغيير أسماء فقط، بل يعني تغييرًا في السياسات، وهو ما يتطلب ضرورة التركيز على المحاور الأساسية التي وضعها الرئيس، وهي بناء المصري صحيًا وتعليميًا وثقافيًا والحفاظ التام على الهوية الوطنية المصرية وزيادة الاستثمارات والرقابة على الأسعار وضبط الأسواق.

وشددت على ضرورة تشكيل حكومة سياسية تلبي تطلعات الشعب المصري وتشعر بأوجاعه وتقدر أعباءه، لافتًة إلى أن هذه الحكومة يجب أن تسعى جاهدة لتحقيق طموحات الشعب المشروعة والعادلة، متمنيًة للدكتور مدبولي التوفيق في اختيار عناصر الحكومة الجديدة على أسس من الكفاءة والمسئولية والابتكار. ونؤكد ضرورة أن تُقدم الحكومة حلولًا جديدة تُخرج الوطن من أزمته، وتُحقق قفزات واسعة تستحق رضا المواطن.