"أوقاف كفرالشيخ": منع نقل الأئمة وحظر وضع صناديق التبرعات فى المساجد

عقد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفرالشيخ، اجتماعًا موسعًا بمديري الإدارات الفرعية، بحضور الدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير شئون الإدارات، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الخاصة بسير العمل وانتظامه.

تفاصيل اجتماع وكيل وزارة الأوقاف مع مديري الإدارات

شدد وكيل الوزارة على الأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بخطة الوزارة الدعوية والتوعوية والاجتماعية فيما يتعلق بخطبة الجمعة، من حيث الالتزام بالوقت والموضوع، وعدم مخالفة التعليمات الصادرة في هذا الشأن منعًا للتعرض للمساءلة القانونية، وكذلك عدم صعود المنبر لغير المصرح لهم بالخطابة، مع تحمل مدير الإدارة المسئولية كاملة عند المخالفة.

وأكد الشيخ عطا البسيوني، خلال الاجتماع، ضرورة متابعة كافة الأنشطة المقامة بالمساجد من أمسيات دينية، لقاءات فكرية، مقارئ جمهور أو أئمة، كذلك الأسابيع الثقافية، وبرنامج تصحيح التلاوة، بالإضافة إلى متابعة مجالس الإقراء والإفتاء والدروس المنهجية في المساجد، وإعداد تقرير مفصل نهاية كل شهر، فضلا عن نقل كافة الأنشطة الدعوية على صفحات الإدارات، ومواقع التواصل الاجتماعي، لنشر الفكر الوسطي من خلال مجموعة من أفضل عناصر العمل الدعوي بجميع الإدارات الفرعية.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف على منع نقل أو ندب أي إمام، أو عامل من مسجد لآخر، إلا بعرض مذكرة عليه، ناهيك عن منع وضع صناديق التبرعات في المساجد أو محيطها، وأنه من يخالف ذلك يتحمل المسئولية القانونية.

يذكر أن مساجد محافظة كفرالشيخ تشهد باستمرار حملات نظافة مكثفة، وأيضا تفتيشات واسعة لتفقد سير العمل وانتظامه، وأيضا العمل باستمرار على تنفيذ تكليفات وتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الصادرة من الوزارة أولًا بأول.