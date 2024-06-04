خبير السياسات الدولية: الأمم المتحدة والمجتمع الدولى يقفان بجانب المجتمع الفلسطينى

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن 4 يونيو من كل عام يوافق اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، موضحًا أنه في هذا اليوم تذكر الأمم المتحدة نفسها أن هناك أطفالًا أبرياء يقتلون بلا ذنب، مؤكدًا أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يقفان بجانب المجتمع الفلسطيني.

وأضاف "سنجر"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه حتى عام 2023 عدد الأطفال الذين قتلوا في النازعات المسلحة خلال الأعوام الماضية 93 ألفًا، موضحًا أن في هذا العالم، تمت إضافة 15 ألف طفل فلسطيني لهذا الرقم، معتبرًا أن هذا الرقم يمثل جريمة منظمة قامت بها دولة الاحتلال ضد الأطفال والأبرياء والنساء في فلسطين، موضحًا أن اعتراف 143 دولة بالدولة الفلسطينية يمثل وقوفًا للعدل والإنسانية.

اعتراف 143 دولة بالدولة الفلسطينية يمثل وقوفا للعدل والإنسانية

وشدد خبير السياسات الدولية، على أن التردد من دولة الولايات المتحدة في اتخاذ قرار لوقف العدوان في غزة، يعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لسقوط مزيد من الشهداء.