الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير السياسات الدولية: الأمم المتحدة والمجتمع الدولى يقفان بجانب المجتمع الفلسطينى

الدكتور أشرف سنجر
الدكتور أشرف سنجر

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن 4 يونيو من كل عام يوافق اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، موضحًا أنه في هذا اليوم تذكر الأمم المتحدة نفسها أن هناك أطفالًا أبرياء يقتلون بلا ذنب، مؤكدًا أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يقفان بجانب المجتمع الفلسطيني. 

وأضاف "سنجر"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه حتى عام 2023 عدد الأطفال الذين قتلوا في النازعات المسلحة خلال الأعوام الماضية 93 ألفًا، موضحًا أن في هذا العالم، تمت إضافة 15 ألف طفل فلسطيني لهذا الرقم، معتبرًا أن هذا الرقم يمثل جريمة منظمة قامت بها دولة الاحتلال ضد الأطفال والأبرياء والنساء في فلسطين، موضحًا أن اعتراف 143 دولة بالدولة الفلسطينية يمثل وقوفًا للعدل والإنسانية.

 

اعتراف 143 دولة بالدولة الفلسطينية يمثل وقوفا للعدل والإنسانية

وشدد خبير السياسات الدولية، على أن التردد من دولة الولايات المتحدة في اتخاذ قرار لوقف العدوان في غزة، يعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لسقوط مزيد من الشهداء.

خبير السياسات الدولية المجتمع الفلسطيني أمم المتحدة مجتمع الدولي

مواد متعلقة

رئيس حزب الإصلاح والنهضة: حكومة مدبولى حققت العديد من الإنجازات وأهمها حياة كريمة

الأمم المتحدة: أعراف ومعايير قانون الحرب انتُهكت ببشاعة فى غزة

تحريض على الفسق والفجور.. تطورات جديدة فى قضية حليمة بولند

بالأرقام.. "إكسترا نيوز" تبرز إنجازات الدولة في 6 سنوات

هشام عناني: تكليف الرئيس السيسي لـ مدبولي بتشكيل حكومة جديدة هو تكريم للوزارة

جيهان مديح: يجب أن تكون الحكومة الجديدة اقتصادية قوية حتى تعبر بنا للجمهورية الجديدة

"إكسترا نيوز" تعرض تقريرًا حول وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج

البيت الأبيض: بايدن يؤكد استعداد إسرائيل للمضى قدمًا فى مقترح وقف إطلاق النار

الأكثر قراءة

القبض على متهمة جديدة فى قضية "سفاح التجمع".. وقرار من النيابة ضدها

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

عاجل| بعد اتصالات الشناوى.. نكشف تفاصيل تحركات لاعبى الأهلى لحل أزمة أفشة

الأهلى يُغرّم أفشة مليون جنيه.. وكولر يرفض العفو عن اللاعب

قعدت معاه نص يوم.. فتاة تحكى تفاصيل نجاتها من سفاح التجمع (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

صور

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

أول يوم تصوير في مسلسل أزمة ثقة

مؤتمر الأمن السيبراني

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242