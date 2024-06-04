أرقام مميزة.. لماذا فعّل ريال مدريد بند شراء خوسيلو من إسبانيول؟

يبدو أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني اقتنع بالمردود، والمستوى الذي ظهر به الإسباني خوسيلو في الموسم المنقضي الذي قضاه على سبيل الإعارة، فأعطى الضوء الأخضر لإدارة الريال لتفعيل بند شرائه من نادي إسبانيول الإسباني، وهذا بالرغم من أن أنشيلوتي لم يكن يعتمد على خوسيلو أساسيا في تشكيلته في أغلبية المباريات لكن على مستوى المشاركات شارك في 49 مباراة، وسجل فيها 17 هدفا، وصنع هدفين.

خوسيلو في الدوري الإسباني

ففي بطولة الدوري الإسباني لعب خوسيلو 34 مباراة أي لم يتغيب سوى عن 4 مباريات منها مباراتان بسبب تعرضه للإصابة، ومباراتان كان جالسا على دكة البدلاء لكنه لعب منها 10 مباريات كاملة، وسجل في الـ34 مباراة 10 أهداف، وصنع هدفين.

ومباراته التي كانت الأكثر تهديفا له ضد فريق خيتافي في الأسبوع العشرين إذ سجل هدفين، وكانا هدفي الانتصار دون رد، وفي هذه المباراة كان أساسيا إذ خرج في الدقيقة 88.

وبالأهداف العشرة هذه يعد خوسيلو ثالث هدافي الريال في الدوري الإسباني بعد كل من الإنجليزي جود بيلينجهام الذي سجل 19 هدفا، والبرازيلي فينيسيوس جونيور صاحب الـ15 هدفا لكنه يتساوى في عدد الأهداف المسجلة مع البرازيلي الآخر رودريجو.

خوسيلو في كأس ملك إسبانيا

وفي بطولة كأس ملك إسبانيا لم يشارك سوى في لقائين، وهما اللقاءان الذان شارك الريال فيهما في البطولة، وأحرز فيهما هدفين، وهو الأكثر احرازا للأهداف في الريال، الهدف الأول كان في شباك فريق أراندينا الذي يلعب في الدور الإسباني الدرجة الرابعة في دور الـ32، وكان هدف الافتتاح في اللقاء من ضربة جزاء، وتغلب الريال بنتيجة 3 – 1، وشارك في هذا اللقاء في الـ90 دقيقة، والهدف الثاني كان في مرمى فريق أتلتيكو مدريد في دور الـ16، وكان هدفا مهما للغاية إذ كان هدف التعادل بنتيجة هدفين لكل منهما لكن خسر الريال بنتيجة 2 – 4 في الوقت الإضافي، وشارك في هذا اللقاء في الـ40 دقيقة الأخيرة.

خوسيلو في كأس السوبر الإسباني

وفي بطولة كأس السوبر الإسباني لعب المباراتين، ولم يسجل أي هدف لكنه اكتفى بصناعة هدف وحيد في دور قبل النهائي أمام أتلتيكو مدريد وكان الهدف الخامس في انتصار الريال بنتيجة 5 – 3، ولم يلعب في هذه المباراة سوى الـ15 دقيقة الأخيرة.

خوسيلو في دوري أبطال أوروبا

وفي بطولة دوري أبطال أوروبا شارك في 11 لقاء، وأحرز 5 أهداف، وهو الثاني في الريال على مستوى احراز الأهداف بالتساوي مع رودريجو، والأثنان بعد فينيسيوس الذي أحرز 6 أهداف.

أي لم يشارك سوى في لقائين، الأول كان ضد فريق سبورتينج براجا في الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة، وكان خارج القائمة تماما، واللقاء الثاني كان أمام فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في لقاء العودة في دور الثمانية.

واللقاءان الأكثر احرازا للأهداف أي التي احرز خوسيلو فيهما هدفين، اللقاء الأول كان ضد فريق يونيون برلين الألماني في الجولة السادسة، وسجل هدف التعادل بنتيجة هدف لمثله، وهدف التقدم بنتيجة 2 – 1 ، وتغلب الريال في الأخير بنتيجة 3 – 2، ولعب المباراة كاملة، واللقاء الثاني كان أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني في دور لأربعة، وكان هدفي قلب النتيجة، والانتصار بنتيجة 2 – 1، ولم يشارك سوى في الدقائق التسع الأخيرة، وبالرغم من قلة الدقائق لكنه صنع الفارق، ويرجع الفضل الأكبر إليه في تجاوز الريال عقبة البايرن الصعبة جدا، والتأهل إلى المباراة النهائية.

مع انضمام الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف الريال تبدو فرص مشاركة خوسيلو مع الريال في الموسم المقبل أكثر صعوبة.

وتضمنت القائمة التي اختارها الإسباني لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا استعدادا لخوض منافسات بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا اسم خوسيلو.

أنشيلوتي، ودي لا فوينتي دليل على جودة خوسيلو بالرغم من كبر سنه 34 عاما.