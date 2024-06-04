الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
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المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: وثقنا موت أطفال نتيجة الجوع والعطش فى غزة

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

قال محمد المغبط، مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن كل الكوارث متساوية في نتيجتها وآثارها على الفلسطينيين بقطاع غزة، لكن الكارثة الألح حلها ومعالجتها هي أزمة المواد الغذائية الموجودة بالقطاع، لعدم توافرها بكثرة، وفي بعض المناطق غير موجودة بشكل تام، خاصة مناطق شمال القطاع.

وأضاف المغبط، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بعض المناطق بالشمال تكاد تخلو من كل شيء سوى الطحين أو بعض المعلبات، وبالتالي الأزمة الإنسانية بدأت أن تؤدي لمجاعة في بعض المناطق بالقطاع، وهي الكارثة التي يجب معالجتها الآن بأسرع وقت ممكن.

الجفاف سيتصاعد فى القطاع ويؤدى للمزيد من الوفيات

وأوضح مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي أن إسرائيل منذ اليوم الأول للحرب أعلنت عن قطع المياه والكهرباء عن قطاع غزة، مؤكدًا: إن شح المياه يسبب عدة آثار سلبية، حيث يؤدي للجفاف، كما يؤدي لأمراض متعددة بسبب عدم التنظيف للمرحاض، حيث إننا وثقنا وفاة طفل بشمال القطاع نتيجة الجفاف والعطش.

ولفت إلى أن الجفاف سوف يتصاعد في القطاع، لا سيما الشمال، وسوف يؤدي للمزيد من الوفيات كما حدث منذ بضعة أشهر، عندما وثقنا أكثر من 20 حالة وفاة جراء الجوع والعطش.

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