مجلس النواب يستقبل وفد جمعية الصداقة المصرية التايلندية.. ويشيد بتجربة قناة السويس الجديدة

استقلبت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، وفدًا من أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية التايلندية المصرية، وذلك بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تعزيز جسور التعاون خلال المرحلة القادمة.

وفى مستهل اللقاء، أكدت النائبة نورا علي، رئيس الجمعية، أهمية اللقاء وما يحمله من خطوة مهمة نحو ترسيخ مزيد من التعاون وخاصة لما يجمع البلدين من علاقات تاريخية تمتد إلى 70 عامًا.

واصطحبت "نورا علي" الوفد في جولة داخل أروقة المجلس بالعاصمة الإدارية، حيث أشادوا بعراقة البرلمان المصري ومقره الجديد وما يمثله من تحفة معمارية حضارية تتماشى مع تراث مصر الرائد في مجال الفنون والعمارة.

جلسة مباحثات مشتركة

وعقب الجولة عقد الوفد جلسة مباحثات شهدت التطرق إلى بحث تعزيز أوجه التعاون خلال المرحلة القادمة بما يصب في النهاية لتقوية الروابط التاريخية وفتح آفاق جديدة من التعاون بين البلدين.

وأكد الوفد، تطلع بلادهم للاستفادة من الخبرات المصرية العالمية في حفر وإدارة قناة السويس، من خلال إرسال بعثات من الشباب والمعنيين، وخاصة أن هناك مشروعًا في تايلند لعمل قناة، وتطلعهم كذلك في مزيد من المنح لطلابهم للتعلم بالأزهر الشريف.

وفي نهاية اللقاء وجه الوفد الدعوة لجمعية الصداقة لزيارة تايلند، وأهدى درع الاحتفال بمرور 70 عامًا على تأسيس العلاقات بين البلدين إلى مجلس النواب.