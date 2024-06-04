الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس النواب يستقبل وفد جمعية الصداقة المصرية التايلندية.. ويشيد بتجربة قناة السويس الجديدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقلبت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، وفدًا من أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية التايلندية المصرية، وذلك بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تعزيز جسور التعاون خلال المرحلة القادمة.

وفى مستهل اللقاء، أكدت النائبة نورا علي، رئيس الجمعية، أهمية اللقاء وما يحمله من خطوة مهمة نحو ترسيخ مزيد من التعاون وخاصة لما يجمع البلدين من علاقات تاريخية تمتد إلى 70 عامًا.

واصطحبت "نورا علي" الوفد في جولة داخل أروقة المجلس بالعاصمة الإدارية، حيث أشادوا بعراقة البرلمان المصري ومقره الجديد وما يمثله من تحفة معمارية حضارية تتماشى مع تراث مصر الرائد في مجال الفنون والعمارة.

جلسة مباحثات مشتركة 

وعقب الجولة عقد الوفد جلسة مباحثات شهدت التطرق إلى بحث تعزيز أوجه التعاون خلال المرحلة القادمة بما يصب في النهاية لتقوية الروابط التاريخية وفتح آفاق جديدة من التعاون بين البلدين.

وأكد الوفد، تطلع بلادهم للاستفادة من الخبرات المصرية العالمية في حفر وإدارة قناة السويس، من خلال إرسال بعثات من الشباب والمعنيين، وخاصة أن هناك مشروعًا في تايلند لعمل قناة، وتطلعهم كذلك في مزيد من المنح لطلابهم للتعلم بالأزهر الشريف.

وفي نهاية اللقاء وجه الوفد الدعوة لجمعية الصداقة لزيارة تايلند، وأهدى درع الاحتفال بمرور 70 عامًا على تأسيس العلاقات بين البلدين إلى مجلس النواب.

النائبة نورا على لجنة السياحة بمجلس النواب الصداقة البرلمانية التايلندية المصرية مجلس النواب العاصمة الإدارية الجديدة

مواد متعلقة

"الحقوق المتعلقة بالمال" موضوع خطبة الجمعة 31 مايو 2024

بطريرك الكاثوليك يترأس القداس الإلهي بكنيسة غبريال ويستقبل رفات القديس فرنسيس

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الأحد 28-4-2024

بيرناردو سيلفا يتحدث عن ركلة الجزاء الضائعة أمام الريال

"لعلهم يفقهون".. الشيخ خالد الجندى يوضح معانى سورة الهُمزة

"سابني أربي العيال وارح يحب".. سيدة تطلب الطلاق بمحكمة الآسرة لخيانة زوجها

علي جمعة يوضح الحكم الشرعي في الشذوذ الجنسي

الأكثر قراءة

القبض على متهمة جديدة فى قضية "سفاح التجمع".. وقرار من النيابة ضدها

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

عاجل| بعد اتصالات الشناوى.. نكشف تفاصيل تحركات لاعبى الأهلى لحل أزمة أفشة

الأهلى يُغرّم أفشة مليون جنيه.. وكولر يرفض العفو عن اللاعب

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

صور

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

أول يوم تصوير في مسلسل أزمة ثقة

مؤتمر الأمن السيبراني

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242