نجم مانشستر سيتى على رأس اهتمامات أتلتيكو مدريد لتدعيم خط هجومه

يستعد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لاختبار نظرية نادي مانشستر سيتي في الموافقة على رحيل للاعبين الراغبين في الخروج من النادي، وتدرس التقدم بعرض لضم جوليان ألفاريز، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب جوليان ألفاريز ضمن صفوف نادي مانشستر سيتي الانجليزي منذ انضمامه من نادي ريفر بليت الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية 2022، وكان وقع على عقود انضمامه للسيتي في يناير من العام نفسه ثم انتقل للفريق بعد ستة أشهر.

أتلتيكو مدريد يحاول ضم جوليان ألفاريز رغم صعوبة الصفقة

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية أن إدارة نادي أتلتيكو مدريد تدرك صعوبة الصفقة ويعلمون أنهم لا يستطيعون التنافس اقتصاديًا مع مانشسترسيتي ولكنهم سيقدمون لألفاريز فرصة أن يكون النجم الأول للفريق، وسيكون النجم الأساسي للفريق، بدلًا من كونه يكافح لحصد مكان أساسي في تشكيل مانشستر سيتي.

ولعب جوليان ألفاريز 54 مباراة بقميص فريق مانشستر سيتي منذ انطلاق الموسم المنصرم، وسجل 19 هدفًا وصنع 13 لزملائه في الفريق.

وأفادت الصحيفة أن جوليان ألفاريز على معرفة باهتمام أتلتيكو مدريد بضمه، مشيرة إلى أن زملائه في المنتخب رودريجو دي بول، وناهويل مولينا، وآنخيل كوريا، أخبروه بذلك الاهتمام ويتحدثون معه لإقناعه بالموافقة على الانضمام للفريق.

وأكدت أنهم سيحاولون إقناعه بالانضمام لأتلتيكو مدريد خلال بطولة كوبا أمريكا المقبلة.

وأشارت ماركا إلى أن إدارة أتلتيكو مدريد لم تتخذ خطوة رسمية لضم اللاعب، ولكنهم بدأو في استطلاع رأي اللاعب ومعرفة ما إذا كان منفتحًا على الانضمام للفريق، وفي حالة موافقته سيبدأون المفاوضات مع اللاعب قبل البدء في المفاوضات مع مانشستر سيتي.

إدارة نادي أتلتيكو مدريد فتحت بالفعل خطًا للمفاوضات مع أرتيم دوفبيك، مهاجم فريق جيرونا، ويثقون في أنهم قريبين من التوصل لاتفاق لضم اللاعب مقابل 30 أو 35 مليون يورو، كما ارتبط اسم ألكساندر سورلوث، مهاجم فياريال، بالانضمام لأتلتيكو مدريد، بينما يعتبر جوليان ألفاريز نوع مختلف من المهاجمين، يجيد الهجوم في المساحة ويحب الحصول على الكرة في مواجهة الدفاع.

ولعب ألفاريز 103 مباراة بقميص فريق مانشستر سيتي منذ انضمامه لصفوف الفريق الانجليزي، وسجل 36 هدفًا وصنع 18 لزملائه في الفريق، من أصل 225 مباراة لعبها خلال مسيرته وسجل 90 هدفًا وصنع 49 آخرين.