الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توجيهات من محافظ سوهاج بشأن لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي

تابع اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، استعدادات مديرية التربية والتعليم النهائية، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لانطلاق امتحانات الثانوية العامة، والمقرر أن تبدأ 10 يونيو الجاري، وتختتم 20 يوليو المقبل، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب. 

المحافظ يوجِّه بتوفير التجهيزات اللازمة للجان الثانوية العامة 

ووجه محافظ سوهاج بتوفير كل التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحانات، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين، وخطوط السير من وإلى اللجان، وتوفير كل احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة ووصولها اللجان، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق والتواصل بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، والغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز، لتلقي أي بلاغات والتعامل معها بشكل فوري، وكلف رؤساء المدن بالمتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر كل التيسيرات اللازمة بمحيط اللجان، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة، ومنع الباعة الجائلين، ورفع الإشغالات، وذلك لتوفير الهدوء في محيط لجان الامتحانات.

من جهته؛ أشار مديرية التربية والتعليم بسوهاج إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام بلغ 27 ألفًا و733 طالبًا وطالبة، موزعين على 74 لجنة، وعدد 12 لجنة احتياطي، مشيرًا إلى أن المديرية أنهت جميع استعداداتها لانطلاق الامتحانات، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من المديريات الخدمية، والجهات الأمنية، والوحدات المحلية.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لاجتياز امتحانات الثانوية العامة الدور الأول بقسميه العلمي والأدبي هذا العام بلغ 27 ألفًا و733 طالبًا وطالبة، موزعين على 74 لجنة، وعدد 12 لجنة احتياطي.

اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج مديرية التربية والتعليم امتحانات الدور الأول والغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم أعمال النظافة

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