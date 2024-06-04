رئيس حزب الريادة: الحفاظ على محددات الأمن القومى منهج الحكومة الجديدة

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، الشكر للحكومة المستقيلة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، التي عملت على مدار 6 أعوام في ظروف صعبة مر بها العالم بأكمله، مثل جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والاعتداء الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وأضاف حسنين، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، إن خطاب تكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، شمل خطة عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، بجميع مراحلها المختلفة.

تكليف الرئيس السيسي لمدبولي بتشكيل الوزارة الجديدة

وأوضح أن منهج عمل الحكومة الجديدة حدده الرئيس عبدالفتاح السيسي، في نقاط رئيسية، تتمثل في الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات التي تمر بها المنطقة، سواء تحديات إقليمية أو دولية.

وتابع رئيس حزب الريادة، أن النقطة الرئيسية الثانية تحددت في الاهتمام بملف بناء الإنسان المصري، وبالأخص ملف الصحة والتعليم، بالإضافة إلى أنه طالب الحكومة الجديدة بتطوير المشاركة السياسية، موضحًا أن هذه تمثل رسالة للأحزاب السياسية في مصر.