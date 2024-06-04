طريقة عمل الفراخ بالمشروم.. وصفة سهلة وسريعة

هل تبحث عن وصفة مميزة لتحضير وجبة فراخ لذيذة وسهلة التحضير في نفس الوقت، جرب الفراخ بالمشروم، وطريقة تحضير الفراخ بالمشروم سهلة وتعتبرمزيجًا رائعًا من النكهات الغنية والقوام الناعم، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتناول طعام عائلي أو عشاء خاص مع الأصدقاء.

ما يميز هذه الوصفة

سهولة التحضير: لا تتطلب الفراخ بالمشروم مهارات طبخ استثنائية، ويمكنك تحضيرها بسهولة في غضون 30 دقيقة فقط.

مكونات بسيطة: تتكون الفراخ بالمشروم من مكونات بسيطة ومتوفرة بسهولة في معظم المتاجر.

نكهة غنية: يضفي المشروم نكهة غنية وعميقة على الفراخ، مما يجعل الفراخ بالمشروم طبقًا لا يقاوم.

قابلية التعديل: يمكنك تعديل الفراخ بالمشروم بسهولة لتناسب ذوقك الخاص.

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المكونات

1 كيلوجرام فراخ مقطع إلى قطع متوسطة الحجم

500 جرام من المشروم الطازج، مقطع إلى شرائح

1 بصلة كبيرة، مفرومة

4 فصوص ثوم، مفرومة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ كوب كريمة طهي

½ كوب بقدونس مفروم للتزيين

طريقة التحضير الفراخ بالمشروم

سخن زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة لعمل الفراخ بالمشروم. أضف البصل وقلّبه حتى يصبح ذهبيًا. أضف الثوم وقلّبه لثوانٍ قليلة. أضف الفراخ وقلّبه حتى ينضج. أضف المشروم وقلّبه حتى يلين. تبّل بالملح والفلفل الأسود. أضف الكريمة وقلّب حتى تمتزج المكونات. غطّي المقلاة واتركها على نار هادئة لمدة 10 دقائق لينضج الفراخ بالمشروم. زيّن بالبقدونس المفروم وقدمها ساخنة.

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