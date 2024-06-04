رفع 2300 طن مخلفات صلب من شوارع جمصة في الدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار أعمال الحملة المكبرة للنظافة والتجميل والتشجير ورفع كفاءة منطقة 15 مايو بجمصة، بمشاركة 13 وحدة محلية لليوم الثالث على التوالي.

أوضح مختار أنه تم رفع 2300 طن مخلفات صلبة، و40 طن مخلفات بلدية، و100 طن ناتج تقليم أشجار وحشائش، وتم أيضا كسح 60 مترا مكعبا مياه صرف صحي ببيارات تقسيم 15 مايو لتوفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين.

وقال إن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصارى الجهد بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة، مضيفا "أن الحملة استهدفت رفع كفاءة المداخل والمخارج والتشجير والتجميل وترميم الجزر الوسطى بمنطقة 15 مايو بحمصة، حيث تمت زراعة 200 شجرة مثمرة بالحدائق العامة بالمدينة وذلك عملا على راحة المواطنين.

في السياق، أوضح محمد حمص، رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، أن الحملة تم تنفيذها بالتنسيق مع اللواء عادل برغش، رئيس مدينة جمصة، ومع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن جمصة والمطرية والمنزلة والجمالية ومنية النصر وتمس التمديد وبني عبيد وبلقاس وشربين ونبروه والمنصورة وأجا وميت غمر ودكرنس.

تابع، أنه بالتعاون مع المهندس خالد خالد جلال، مدير عام المركبات، والمهندس فهمي علام، بجهاز النظافة والتجميل، ونواب رئيس مركز ومدينة جمصة، واستمرت أعمال الحملة في يومها الثالث بهدف التخلص من كافة المخلفات الصلبة والحشائش وتقليم الأشجار بمنطقه 15 مايو، كما تستهدف رفعا كفائه النظافة العامة بمصيف جمصه حتى الانتهاء من رفع كفاءة المنطقة بالكامل وفي مدينة جمصه أيضا.

قال إنه تم استغلال كميات المخلفات الصلبة في أعمال ردم البرك والمستنقعات بمدينة 15 مايو.