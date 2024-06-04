الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد بركة يكشف لــ "الدستور " أسرار "الفضيحة الإيطالية"

محمد بركة
محمد بركة

محمد بركة، الكاتب الروائي، تحدث لـ “الدستور” عن كواليس صدور روايته “الفضيحة الإيطالية”، في نسختها باللغة الإنجليزية، ترجمة الأكاديمي الهندي دكتور مجيب الرحمن.

 

محمد بركة: مجيب الرحمن رشح أعمالي لطلبته

 

عبر الكاتب محمد بركة في مستهل حديثه للدستور، عن سعادته بصدور الترجمة الإنجليزية لروايته “الفضيحة الإيطالية”، والتي كانت قد صدرت للمرة الأولي في نسختها باللغة العربية عن دار نفرو للنشر والتوزيع عام 2005.


وأوضح “بركة”: الفضيحة الإيطالية، هي أول رواية لي مترجمة إلى الإنجليزية بأنامل البروفسور الهندي دكتور مجيب الرحمن، أستاذ الأدب العربي ومدير مركز الدراسات الأفريقية والعربية بجامعة جواهر لال نهرو العريقة.

 

ولفت محمد بركة إلي: "الفضيحة الإيطالية"، ابنتي الأولى، مواليد 2005، تحلق في سماوات أخرى ووجدان آخر وحساسية مختلفة وقد أصبحت The Italian Scandal..كل التوفيق لشخصياتها في فضاءها الثقافي الجديد..

 

وعن مترجم الرواية مجيب الرحمن أوضح “بركة”: دكتور مجيب الرحمن، وهو مترجم أكاديمي وناقد هندي يجيد العربية كأهلها قرأ لي رواية “حانة الست” وتحمس لها وكتب عنها مقالا نقديا بديعا ثم بدأ يطالع أعمالي الأخرى وتحمس جدا لترجمة الفضيحة الإيطالية خاصة أنها نوفيلا قصيرة الحجم وهو يجيد الإنجليزية بشكل مذهل.

 

كما أنه هو من رشح أعمالي لأحد طلبته الباحثين لينال عنها رسالة الدكتوراه بعنوان “صراع الأنا والآخر - الغرب والشرق في روايات محمد بركة”

 

غلاف النسخة الإنجليزية للرواية

 

إطلالة على مؤلفات الكاتب محمد بركة

 

محمد بركة، كاتب صحفي وروائي، سبق وصدر له العديد من الأعمال السردية، نذكر منها: عشيقات الطفولة ــ الفضيحة الإيطالية ــ أشباح بروكسل ــ الزائر ــ حانة الست ــ عرش علي الماء، والتي صدرت مطلع العام الجاري بالتزامن مع فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

 

وفي مجال فن القصة القصيرة، صدر للكاتب محمد بركة، مجموعاته القصصية: “عشيقة جدي”، “كوميديا الإنسجام”، “ثلاث مخبرين وعاشق”.

محمد بركة رواية الفضيحة الإيطالية بالإنجليزية ترجمة رواية الفضيحة الإيطالية للغة الإنجليزية مجيب الرحمن جامعة جواهر لال نهرو رواية حانة الست

مواد متعلقة

سارة حواس تكشف كواليس "ثقب المفتاح لا يري" في بيت الحكمة..السبت المقبل

كرمة سامي: فعاليات ثقافية مصرية أيرلندية مشتركة بـ "القومي للترجمة"

الأكثر قراءة

بعد اتصالات الشناوى.. نكشف تفاصيل تحركات لاعبى الأهلى لحل أزمة أفشة

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

القبض على متهمة جديدة فى قضية "سفاح التجمع".. وقرار من النيابة ضدها

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

الأهلى يُغرّم أفشة مليون جنيه.. وكولر يرفض العفو عن اللاعب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

صور

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

أول يوم تصوير في مسلسل أزمة ثقة

مؤتمر الأمن السيبراني

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242