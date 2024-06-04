محمد بركة يكشف لــ "الدستور " أسرار "الفضيحة الإيطالية"

محمد بركة، الكاتب الروائي، تحدث لـ “الدستور” عن كواليس صدور روايته “الفضيحة الإيطالية”، في نسختها باللغة الإنجليزية، ترجمة الأكاديمي الهندي دكتور مجيب الرحمن.

محمد بركة: مجيب الرحمن رشح أعمالي لطلبته

عبر الكاتب محمد بركة في مستهل حديثه للدستور، عن سعادته بصدور الترجمة الإنجليزية لروايته “الفضيحة الإيطالية”، والتي كانت قد صدرت للمرة الأولي في نسختها باللغة العربية عن دار نفرو للنشر والتوزيع عام 2005.



وأوضح “بركة”: الفضيحة الإيطالية، هي أول رواية لي مترجمة إلى الإنجليزية بأنامل البروفسور الهندي دكتور مجيب الرحمن، أستاذ الأدب العربي ومدير مركز الدراسات الأفريقية والعربية بجامعة جواهر لال نهرو العريقة.

ولفت محمد بركة إلي: "الفضيحة الإيطالية"، ابنتي الأولى، مواليد 2005، تحلق في سماوات أخرى ووجدان آخر وحساسية مختلفة وقد أصبحت The Italian Scandal..كل التوفيق لشخصياتها في فضاءها الثقافي الجديد..

وعن مترجم الرواية مجيب الرحمن أوضح “بركة”: دكتور مجيب الرحمن، وهو مترجم أكاديمي وناقد هندي يجيد العربية كأهلها قرأ لي رواية “حانة الست” وتحمس لها وكتب عنها مقالا نقديا بديعا ثم بدأ يطالع أعمالي الأخرى وتحمس جدا لترجمة الفضيحة الإيطالية خاصة أنها نوفيلا قصيرة الحجم وهو يجيد الإنجليزية بشكل مذهل.

كما أنه هو من رشح أعمالي لأحد طلبته الباحثين لينال عنها رسالة الدكتوراه بعنوان “صراع الأنا والآخر - الغرب والشرق في روايات محمد بركة”

غلاف النسخة الإنجليزية للرواية

إطلالة على مؤلفات الكاتب محمد بركة

محمد بركة، كاتب صحفي وروائي، سبق وصدر له العديد من الأعمال السردية، نذكر منها: عشيقات الطفولة ــ الفضيحة الإيطالية ــ أشباح بروكسل ــ الزائر ــ حانة الست ــ عرش علي الماء، والتي صدرت مطلع العام الجاري بالتزامن مع فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وفي مجال فن القصة القصيرة، صدر للكاتب محمد بركة، مجموعاته القصصية: “عشيقة جدي”، “كوميديا الإنسجام”، “ثلاث مخبرين وعاشق”.