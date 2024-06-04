العثور على جثة مسن داخل شقته في الهرم

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على جثة مسن داخل مسكنه في الهرم، وأشارت التحريات إلى أن الوفاة طبيعية، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في الهرم، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة مسن يقيم بمفرده.

وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وأن وفاته طبيعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.