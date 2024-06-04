الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

58 ألف مواطن استفادوا من خدمات أقسام وعيادات الأسنان خلال مايو بالدقهلية

وحدات الاسنان
وحدات الاسنان

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن إنجازات الإدارة العامة لطب الأسنان، بقيادة الدكتور محمد أبوالعنين، خلال الشهر الماضي، وتضمنت توريد 8 وحدات أسنان كاملة على مستوى المحافظة.

وكشف وكيل الوزارة أنه فيما يخص مجال التدريب ورفع كفاءة الكوادر، فقد شارك أطباء الأسنان في حضور دورة تدريبية عن الأشعة وجراحة الوجه والفكين بحضور 50 طبيبًا. 

كما كثفت الإدارة العامة للأسنان جولاتها المرورية خلال الشهر الماضي، وسجلت 45 جولة مرورية، تم خلالها تفقد الأقسام والعيادات بمختلف المستشفيات والإدارات الصحية التابعة.
 

وأوضح وكيل الوزراة أن نحو 58584 مواطنًا استفادوا من خدمات أقسام وعيادات أسنان بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة خلال الشهر الماضي، مشيرًا إلى الالتزام التام باشتراطات مكافحة العدوى حفاظًا على صحة الأطباء والمواطنين.

رفع 2300طن مخلفات صلبة و40 طن مخلفات بمدينة جمصة

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن استمرار أعمال الحملة المكبرة للنظافة والتجميل والتشجير، ورفع كفاءة منطقة 15 مايو بحمصة، بمشاركة 13 وحدة محلية لليوم الثالث على التوالي.

وأوضح "مختار" أنه تم رفع 2300 طن مخلفات صلبة و40 طن مخلفات بلدية و100 طن ناتج تقليم أشجار وحشائش، وتم أيضًا كسح 60 مترًا مكعبًا مياه صرف صحي ببيارات تقسيم 15 مايو لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وقال إن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصارى الجهد بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة، متابعًا: "الحملة استهدفت رفع كفاءة المداخل والمخارج والتشجير والتجميل وترميم الجزر الوسطى بمنطقة 15 مايو بحمصة، حيث تمت زراعة 200 شجرة مثمرة بالحدائق العامة بالمدينة، وذلك عملًا على راحة المواطنين".

وأوضح محمد حمص، رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، أن الحملة تم تنفيذها بالتنسيق مع اللواء عادل برغش رئيس مدينة جمصة ومع السادة رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن جمصة والمطرية والمنزلة والجمالية ومنية النصر وتمس التمديد وبني عبيد وبلقاس وشربين ونبروه والمنصورة وأجا وميت غمر ودكرنس.

شريف مكين وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة الدقهلية طب الأسنان

مواد متعلقة

مجلس الجامعات الأهلية يوافق على إنشاء كلية العلاج الطبيعي بجامعة المنصورة الجديدة

محافظ الدقهلية: العمل على الملفات التى تمس حياة المواطنين اليومية

محافظ الدقهلية يكشف عن أعمال المرحلة الثانية من برنامج التوعية لإعادة التدوير

محافظ الدقهلية: الالتزام بتوقيتات محددة لإنهاء مطالب المواطنين

توقعات تنسيق التمريض 2024 بمحافظة الدقهلية وأماكن التقديم

مصرع فتاة بطلق نارى فى العين بالدقهلية

مصرع شاب وإصابة 2 فى مشاجرة بقرية ميت عاصم بالدقهلية

سقطت من الطابق الرابع.. مصرع فتاة بالدقهلية

الأكثر قراءة

القبض على متهمة جديدة فى قضية "سفاح التجمع".. وقرار من النيابة ضدها

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

عاجل| بعد اتصالات الشناوى.. نكشف تفاصيل تحركات لاعبى الأهلى لحل أزمة أفشة

الأهلى يُغرّم أفشة مليون جنيه.. وكولر يرفض العفو عن اللاعب

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

صور

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

أول يوم تصوير في مسلسل أزمة ثقة

مؤتمر الأمن السيبراني

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242