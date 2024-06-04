58 ألف مواطن استفادوا من خدمات أقسام وعيادات الأسنان خلال مايو بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن إنجازات الإدارة العامة لطب الأسنان، بقيادة الدكتور محمد أبوالعنين، خلال الشهر الماضي، وتضمنت توريد 8 وحدات أسنان كاملة على مستوى المحافظة.

وكشف وكيل الوزارة أنه فيما يخص مجال التدريب ورفع كفاءة الكوادر، فقد شارك أطباء الأسنان في حضور دورة تدريبية عن الأشعة وجراحة الوجه والفكين بحضور 50 طبيبًا.



كما كثفت الإدارة العامة للأسنان جولاتها المرورية خلال الشهر الماضي، وسجلت 45 جولة مرورية، تم خلالها تفقد الأقسام والعيادات بمختلف المستشفيات والإدارات الصحية التابعة.



وأوضح وكيل الوزراة أن نحو 58584 مواطنًا استفادوا من خدمات أقسام وعيادات أسنان بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة خلال الشهر الماضي، مشيرًا إلى الالتزام التام باشتراطات مكافحة العدوى حفاظًا على صحة الأطباء والمواطنين.

رفع 2300طن مخلفات صلبة و40 طن مخلفات بمدينة جمصة

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن استمرار أعمال الحملة المكبرة للنظافة والتجميل والتشجير، ورفع كفاءة منطقة 15 مايو بحمصة، بمشاركة 13 وحدة محلية لليوم الثالث على التوالي.

وأوضح "مختار" أنه تم رفع 2300 طن مخلفات صلبة و40 طن مخلفات بلدية و100 طن ناتج تقليم أشجار وحشائش، وتم أيضًا كسح 60 مترًا مكعبًا مياه صرف صحي ببيارات تقسيم 15 مايو لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وقال إن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصارى الجهد بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة، متابعًا: "الحملة استهدفت رفع كفاءة المداخل والمخارج والتشجير والتجميل وترميم الجزر الوسطى بمنطقة 15 مايو بحمصة، حيث تمت زراعة 200 شجرة مثمرة بالحدائق العامة بالمدينة، وذلك عملًا على راحة المواطنين".

وأوضح محمد حمص، رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، أن الحملة تم تنفيذها بالتنسيق مع اللواء عادل برغش رئيس مدينة جمصة ومع السادة رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن جمصة والمطرية والمنزلة والجمالية ومنية النصر وتمس التمديد وبني عبيد وبلقاس وشربين ونبروه والمنصورة وأجا وميت غمر ودكرنس.