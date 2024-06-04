الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الملكة تلبس علطووول".. موظفة خصوصي في قصر باكنجهام لـ"توسعة حذاء" إليزابيث (فيديو)

نشرت "الدستور" فيديو جديد يتناول ما نشرته "أنجيلا كيلي"، المسؤولة عن العناية الشخصية ومصممة أزياء الملكة الراحلة إليزابيث والتي أصبحت صديقة مقربة للملكة.
وتناولت في كتابها الكثير من الكواليس والأسرار في حياة الملكة وعدد من المواقف التي جمعتها بها كمصممة أزياء ومساعدة للملكة إليزابيث. 
ومن بين ما تناولته في كتابها أن الملكة كانت لها موظفة تقوم بتوسيع الأحذية الجديدة قبل أن تلبسها ملكة بريطانيا. 
وتناول الكتاب تفاصيل أخرى يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الفيديو.
 

 

أنجيلا كيلي ومصممة أزياء الملكة اليزابيث الملكة الراحلة اليزابيث توسيع الأحذية الجديدة

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