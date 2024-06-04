الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ملابس شقيقتها تكشف المستور.. سيدة تلجأ لمحكمة الأسرة: بيخوني مع أختي

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

ظلّت سيدة في العقد الثالث من العمر، تُعاني من الشك لعدة سنوات، بوجود علاقة محرمة بين زوجها وشقيقتها؛ لما لاحظته من طريقة تعاملهما معًا.

واستمر الزوجة في حالة الشك، حتى تأكد لها الأمر، بالعثور على ملابس خاصة بأختها في غرفة نومها، وعندما واجهت زوجها طلقها غيابيًا وتزوج من شقيقتها، لذا قرر اللجوء إلى محكمة الأسرة.

الزوجة كشفت في الدعوى التي أقامتها المحامية نهى الجندي، أمام محكمة الأسرة في مدينة نصر أقامتها الدكتورة نهى الجنديـ تفاصيل صادمة، بعدما أخبرها زوجها أنه طلقها غيابيًا من أجل الزواج بشقيقتها بعد علاقة آثمة جمعت بينهما. 

صدمة العمر

وقالت الزوجة، إنها تزوجت من زوجها قبل 7 سنوات وكانت تصاب بإجهاض متكرر فكانت شقيقتها تتردد على منزلها بحجة مساعدتها وخدمتها أثناء فترات مرضها، إلّا أنها لاحظت نظرات غريبة بين شقيقتها وزوجها، وحركات مريبة فظنت أنها تتوهم ذلك، خاصة أن زوجها يخبرها دائمًا أنه يعتبرها شقيقته أيضًا. 

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ولفتت إلى أنها منذ عامين أنجبت طفلة، ومنذ ذلك الوقت لم تحضر شقيقتها لزيارتها نهائيًا، لكنها أصيبت بصدمة شديدة عندما شاهدت محادثة على هاتف زوجها بينه وبين شقيقتها تخبره فيه أنها حضرت للمنزل، لكنه كان يحذف ردوده عليها، وأكدت جارتها لها ذلك عندما أخبرتها أن شقيقتها حضرت أثناء وجودها في الخارج ودخلت للشقة في وجود زوجها. 

روت الزوجة لحظة اكتشافها خيانة زوجها لها مع شقيقتها عندما عثرت على ملابس خاصة بشقيقتها في غرفة نومها، وعلمت حينها أن أختها تحضر إلى المنزل عندما تذهب إلى والدتها لقضاء عدة أيام برفقتها وتستغل شقيقتها ذلك للتردد على زوجها لإقامة علاقة غير شرعية، فاضطرت الزوجة مواجهة زوجها بعلمها بعلاقته المحرمة بشقيقتها ليصدمها الصدمة الأكبر قائلاً:"أنا أصلاً طلقتك غيابي ومستني فترة عدتك تخلص عشان أتجوزها". 

ولفتت إلى أن زوجها ترك لها المنزل، في اليوم التالي لانقضاء فترة العدة، وعلمت بزواج شقيقتها من زوجها السابق، فأقامت دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر للحصول على نفقة لابنتها بعد رفض أبيها الإنفاق عليها. 

محكمة الاسرة دعوى نفقة علاقة محرمة زوجها وشقيقتها علاقة أثمة

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