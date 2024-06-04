الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الطرق الصوفية" تستأنف مجالسها العلمية بمشاركة علماء الدين

الندوات العلمية بالطرق
الندوات العلمية بالطرق الصوفية

أعلنت المشيخة العامة للطرق الصوفية، عن استئناف المجالس العلمية، وذلك بمشاركة عدد من علماء الدين وشيوخ التصوف الاسلامي، وتهدف هذه المجالس إلي تثقيف وتعليم المريدين أمور الدين إضافة إلي تحصينهم من الأفكار المتطرفة التي تتواجد بصورة ملحوظة في  الفضاء الإلكتروني، حيث تسعي الطرق الصوفية دائما إلي تحصين أتباعها من خطر الفكر المتطرف. 

الصوفية تستعين بعلماء الأزهر والإفتاء 

وتستعين الطرق الصوفية بعدد من دعاة وعلماء الأزهر ودار الإفتاء  في مجالسها العلمية مثل الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوي بدار الإفتاء، والدكتور محمد وسام أمين الفتوي بدار الإفتاء، والدكتور يسري جبر الأستاذ بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد القرشي الأستاذ بجامعة الأزهر.

الصوفية تستأنف مجالسها العلمية

وقالت المشيخة العامة للطرق الصوفية، إنه تم استئناف المجالس العلمية بمشاركة فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد القرشي حيث سيتم شرح وتفسير (جزء عم) من كتاب (البحر المديد) لشيخ الصوفية الإمام ابن عجيبة، وذلك علي مدار شهر كامل وباب المشاركة مفتوح لجميع أتباع ومريدي التصوف ودعاة ووكلاء الطرق.


وكانت المشيخة العامة للطرق الصوفية، قد أعلنت في وقت سابق تنظيم المجالس العلمية الدينية في مقرها الجديد بالدراسة، حيث يشارك فى هذه الندوات عدد من شيوخ وعلماء الطرق والزوايا الصوفية بمصر، وتهدف هذه الندوات  العلمية إلى التأكيد على الدور العلمي للطرق الصوفية فى مصر، وحث الطرق على مزاولة نشاطها الصوفي والعلمي والديني والثقافي، وتحصين المريدين من خطر التطرف.

باحث: زيادة عدد الطرق الصوفية تحمى المجتمع من جماعات التطرف والتكفير


جدير بالذكر أن الطرق الصوفية هي مدارس دينية في التزكية والتربية متفرعة من بعضها ومرتبطة بواسطة السند المتصل، وجميعها تتبنى عقيدة أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية، وبعض من أهل الحديث وتتبع أحد المذاهب الأربعة والاختلاف بينها إنما هو في طريقة التربية والسلوك إلى الله، والطريقة عند ال‍سالك‍ين هي السيرة المختصة بهم إلى الله تعالى من قطع المنازل والترقي في المقامات.

وتختلف الطرق التي يتبعها مشايخ الطرق في تربية طلابها ومريديها باختلاف مشاربهم، واختلاف البيئة الاجتماعية التي يظهرون فيها، وكل هذه الأساليب لا تخرج عن كتاب الله وسنة رسوله، بل هي من باب الاجتهاد المفتوح للأمة.

الطرق الصوفية تستأنف مجالسها العلمية بمشاركة علماء ودعاة

مواد متعلقة

الطريقة الرفاعية تنظم مجلس تأبين للشيخ عبد الباعث الكتاني بالإسكندرية

"جراحة العظام" بطب الأزهر ينظم لقاءً علميًّا بالتعاون مع الجمعية المصرية

رئيس جامعة الأزهر يشارك في مناقشة مشاريع علمية حول قضايا المجتمع بهيئة كبار العلماء

"الصاوى" يتفقد لجان امتحانات كليتى اللغة العربية وأصول الدين والدعوة بالمنوفية (صور )

خطوات الحج بالترتيب

أعمال تعادل الحج والعمرة

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات نهاية العام (صور)

الآن بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

الأكثر قراءة

القبض على متهمة جديدة فى قضية "سفاح التجمع".. وقرار من النيابة ضدها

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

عاجل| بعد اتصالات الشناوى.. نكشف تفاصيل تحركات لاعبى الأهلى لحل أزمة أفشة

الأهلى يُغرّم أفشة مليون جنيه.. وكولر يرفض العفو عن اللاعب

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

صور

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

أول يوم تصوير في مسلسل أزمة ثقة

مؤتمر الأمن السيبراني

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242