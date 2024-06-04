الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى: تكليف "مدبولى" بتشكيل الحكومة الجديدة لاستكمال مسيرة البناء

النائب زكي عباس
النائب زكي عباس

ثمّن النائب زكي عباس، عضو  مجلس النواب، الجهود التي بذلتها الحكومة المستقيلة، وقدرتها على العمل وسط الصعوبات الدولية والإقليمية، والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة

وأشار عضو مجلس النواب، في تصريحات، اليوم الثلاثاء، إلى أن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة؛ يأتي لاستكمال المسيرة التي انطلقت لبناء الجمهورية الجديدة.

ولفت إلى أن تكليفات الرئيس السيسي ببناء الإنسان المصري وزيادة الوعي وترسيخ مبدأ المواطنة من أهم أسس الجمهورية الجديدة، والتي تتفق مع مبادئ الحزب وبرامجه، ويدعو لها، مضيفًا أن الحكومة الجديدة مطالبة بأن تعبر آثار التوترات الإقليمية والدولية بسرعة، وأن تضع حلولًا للمشاكل تكون مبتكرة وخارج الصندوق، مع عدم تحميل المواطن أي أعباء جديدة.

وأوضح أن الرئيس حريص على التأكيد في خطاب التكليف على حماية الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى حرصه على تكليف الحكومة القادمة بوضع ملف بناء الإنسان على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية واعتبره المف الأهم في المرحلة المقبلة.

النائب زكي عباس تكليف الرئيس للحكومه عضو مجلس النوا تشكيل الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي الدستور

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