الثلاثاء 04 يونيو 2024
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وزير النقل يستقبل السفير السودانى الجديد لتدعيم العلاقات بين البلدين

جريدة الدستور

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، السفير فريق أول ركن عماد الدين مصطفى سفير جمهورية السودان الجديد، وذلك بمقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

حضر اللقاء رؤساء (الهيئة العامة للطرق والكباري- الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة- الهيئة العامة للنقل النهري- جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي)، وذلك لتدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات النقل المختلفة.

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وزير النقل يؤكد عمق العلاقات المصرية السودانية والتعاون المثمر فى مجال النقل 

في بداية اللقاء، أكد  وزير النقل عمق العلاقات المصرية السودانية والتعاون المثمر في مجال النقل، وهو ما أكده إيضًا سفير السودان لدى القاهرة، الذي أشار إلى أهمية هذا التعاون. وأشاد بالإنجازات الضخمة التي تتحقق في مصر في مختلف المجالات، ومنها قطاع النقل.

وتباحث الجانبان حول أهمية قيام الشركات المصرية المتخصصة في مجال البنية التحتية في تنفيذ المشروعات المختلفة بالسودان، لما لها من خبرة كبيرة في تنفيذ هذه المشروعات، سواء داخل مصر أو خارجها، في العديد من الدول العربية والإفريقية، وكذلك تم بحث آخر المستجدات الخاصة بالتعاون المشترك بين الهيئة العامة للنقل النهري وكل من هيئة وادي النيل للملاحة وسلطة الملاحة النهرية السودانية، حيث تقوم الشركات المصرية بتطوير الرصيف النهري الحالي بميناء وادي حلفا، كما تقوم الهيئة العامة للنقل النهري بصيانة الخط الملاحي أسوان- وادي حلفا، بطول 350 كم، من خلال صيانة المساعدات الملاحية.

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كما تطرقت المباحثات إلى التعاون المشترك في مجال المنافذ البرية بين البلدين (قسطل- أرقين) لتسهيل حركة تنقل الركاب والبضائع من مصر إلى السودان والعكس، وآخر المستجدات الخاصة بإقامة مناطق لوجستية للمعبرين، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، خاصة مع مخطط الربط السككي بين مصر والسودان.

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