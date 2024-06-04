الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ريليفو: لونين يفكر فى الرحيل عن ريال مدريد وأتلتيكو يراقب موقفه

أندري لونين
أندري لونين

يفكر الأوكراني أندري لونين، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني في مستقبله مع ناديه خلال الفترة المقبلة، سواء بالبقاء مع النادي أو الرحيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب أندري لونين ضمن صفوف ريال مدريد منذ انضمامه من نادي زوريا لوجانسك الأوكراني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018.

وذكرت شبكة ريليفو الإسبانية أن لونين يفكر في مستقبله مع النادي، خلال الفترة المقبلة على الرغم من اتفاقه مع إدارة النادي على تمديد عقده.

وأشارت الشبكة إلى أن لونين اتفق مع إدارة ريال مدريد على تمديد عقده حتى 2029 بعد مفاوضات متكررة في العديد من المواقف، ولكن لم يتم التوقيع على العقود حتى الآن.

وتألق لونين رفقة ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم المنصرم، وقاد الفريق للتأهل للمباراة النهائية للبطولة التي حققها الفريق، بالإضافة إلى مساهمته في تتويج الفريق ببطولة الدوري الإسباني.

وقالت ريليفو إن لونين يفكر في الرحيل عن النادي سواء وقع على عقود التمديد مع النادي أم لا؛ على الرغم من كون إدارة ريال مدريد ستكون في عجلة من أمرها لبيعه في حالة عدم تمديد عقده وستكسب أموالًا أقل من قيمة الصفقة.

ويراقب العديد من الأندية موقف لونين مع ريال مدريد لضمه في سوق الانتقالات المقبلة، وقد ترتفع قيمته التسويقية في حال تألقه ببطولة أمم أوروبا المقبلة.

ويعد نادي أتلتيكو مدريد واحدًا من الأندية المهتمة بضم أندري لونين في حالة رحيل يان أوبلاك.

وارتبط أتلتيكو مدريد بالتفاوض مع جيورجي مامارداشفيلي، ولكن إدارة الروخي بلانكوس ستكون سعيدة بالتعاقد مع لونين لكون الصفقة أقل تكلفة من ضم مامارداشفيلي، وفي حالة عدم توقيع لونين على العقد ستفضل إدارة ريال مدريد رؤيته ينتقل لنادٍ آخر، ولكن إذا تقدم نادي أتلتيكو مدريد بعرض جيد لن تتشبث إدارة ريال مدريد بمشكلة محتملة داخل غرفة خلع ملابس الفريق في الموسم المقبل.

أندري لونين ريال مدريد الانتقالات الصيفية اتلتيكو مدريد يان أوبلاك

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