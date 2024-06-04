"العربية للتصنيع" تحتفل باعتماد أكاديميتها في التدريب على ماكينات "CNC" دوليا

نجاحات مستمرة، برؤى علمية متطورة تواصل بها الهيئة العربية للتصنيع مجهوداتها للتحديث والتطور التكنولوجي لكافة نظم وأساليب التصنيع بجميع وحداتها الإنتاجية وتدريب وتطوير مهارات كوادرها البشرية، ومن أبرز هذه الإنجازات نجاح أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع في الحصول على شهادة الإعتماد الدولية في مجال التدريب على ماكينات التشغيل المبرمج CNC)) من شركة دي أم جي موري DMG MORI العالمية، كأول أكاديمية معتمدة في مجال التشغيل المبرمج والتصنيع الذكي.



شهد فعاليات هذه الاحتفالية، اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة، "راجيف أناند"، رئيس مجلس إدارة شركة دي إم جي موري DMG MORI العالمية، وأثبتت الهيئة العربية للتصنيع ريادتها في منطقة الشرق الأوسط، بحصولها بجدارة على شهادة الاعتماد الدولية، من شركة دي أم جي موري DMG MORI رائدة الحلول المتكاملة في مجال تصنيع الآلات، ووفقا لأعلي مواصفات المعايير الأوروبية، علما بأن هذا الإنجاز يعد بمثابة شهادة على إلتزام أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع بتقديم برامج تعليمية رفيعة المستوى تلبي احتياجات سوق العمل المتطورة.

-العربية للتصنيع تعقد شراكات استراتيجية مع رواد الصناعة العالمية

في هذا الصدد، أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف عن اعتزازه بعقد الشراكات الإستراتيجية مع رواد الصناعة العالمية مثل شركة DMG MORI العالمية، وذلك لضمان توفير أفضل بيئة تعليمية وتدريبية لطلابنا ومتدربينا، موضحا أن ما نشهده اليوم حدث مميز وفريد في مسيرة الهيئة العربية للتصنيع، حيث تم اعتماد أكاديمية الهيئة كأول أكاديمية معتمدة من شركة DMG MORI العالمية في مجال التشغيل المبرمج والتصنيع الذكي وإعداد جيل جديد من المهنيين القادرين على الابتكار والإبداع في مجال التصنيع الذكي.

أشار إلى أن هذا الإعتماد الرسمي يعد بداية فصل جديد من التعاون المثمر بين الهيئة وشركة DMG MORI، بما يعزز من قدراتنا في توفير تدريب عال المستوى ومواكب لأحدث التقنيات في صناعة التشغيل والتصنيع ،وبما يتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة.

أضاف أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة لجهود متواصلة وعمل دؤوب من الكوادر البشرية بأكاديمية الهيئة، وإيماننا الراسخ بأهمية التعليم والتدريب في تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، لافتا إلى أن هذا الاعتماد الدولي يعكس مستوى التميز الذي وصلت إليه أكاديميتنا في تقديم برامج تدريبية عالية الجودة تلبي احتياجات السوق وتساهم في تأهيل كوادر محترفة ومتميزة، تتطلع لتعزيز التعاون مركزا استراتيجيا للتدربي لكافة الدول الأفريقية والعربية تم بحث تعزيز التعاون والشراكة في مجالات تحديث وتطوير نظم وآليات التصنيع بمصانع وشركات الهيئة بإستخدام الماكينات المُرقمنة، وتدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث نظم التصنيع الرقمي.

أشار أن هذا النجاح يأتي هذا في اطار تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع خطة طموحة لتطوير وتنمية مهارات العاملين بجميع مصانع وشركات الهيئة، وتطوير آليات العمل، وتعزيز دور الرقمنة في إدارة الأعمال بكفاءة وفعالية. مما ينعكس بصورة إيجابية علي زيادة نسب التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في العديد من مجالات الصناعة المختلفة.

وشهدت فعاليات حفل التكريم، تسليم رئيس الهيئة، ورئيس مجلس إدارة شركة دي إم جي موري DMG MORI العالمية، الشهادات لـ10 متدربين من المهندسين بجميع مصانع وشركات الهيئة، ممن اجتازوا البرنامج التدريبي بنجاح ولذي تم تنظيمه، بالتعاون مع دي إم جي موري DMG MORI العالمية.

وحرص رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي توجيه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، معربا عن الامتنان العميق لشركة DMG MORI على ثقتها في الأكاديمية ودعمها المستمر، متطلعا إلى مستقبل مشرق مليء بالإنجازات والنجاحات المشتركة لتطوير وتنمية مهارات الكوادر البشرية داخل مصر ولجميع الدول الأفريقية والعربية.

-الهيئة تمثل شريك أساسي لشركة DMG MORI

ومن جهته، أشاد "راجيف أناند"، رئيس مجلس إدارة شركة دي إم جي موري DMG MORI العالمية، بالتعاون البناء والمثمر مع الهيئة العربية للتصنيع موضحة أن الهيئة تمثل شريك أساسي لشركة DMG MORI في بناء وتطوير مهارات الكوادر البشرية داخل مصر وجميع الدول الأفريقية والعربية، مؤكدا أن مصر تشهد طفرة صناعية خلال السنوات الأخيرة.

أكد أن الرقمنة الصناعية هي المستقبل حيث تحولت الدول الصناعية الكبرى من الإعتماد على المعدات التقليدية القديمة إلى ماكينات ومعدات التحكم الآلي المبرمج التي تساهم في تحقيق نموًا في الانتاج الصناعي وتقليل الهادر مما يكون له أكبر الأثر في خفض التكلفة وزيادة القدرة التنافسية للمنتج، مؤكدا أن تعزيز التعاون مع أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب سيسهم في تحقيق الهدف المنشود من تطبيق آليات الثورة الصناعية الرابعة في جميع قطاعات الصناعة المصرية.