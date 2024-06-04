ضبط صيدلانية تنتحل صفة طبيبة جلدية فى سوهاج

تمكن فريق من تفتيش العلاج الحر، برئاسة الدكتور محمد محسن عساف، مدير إدارة العلاج الحر، الذى ضم كلًا من الدكتور محمد سيد فقير والدكتورة مني عبدالناصر والدكتور مصطفى رفعت مفتشى العلاج الحر، بالاشتراك مع إدارة التجارة الداخلية بمديرية تموين سوهاج- من ضبط صيدلانية تنتحل صفة طبيب جلدية، وذلك ضمن سلسلة حملات تفتيشية أجرتها الإدارة على العيادات والمستشفيات الخاصة، بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بضرورة استمرار الحملات التفتيشية على العيادات والمستشفيات الخاصة.

وعقب ضبط الصيدلانية وبالفحص تبين أنها توهم المرضى بأنها طبيبة أمراض جلدية وتغذية علاجية، وتقوم بعمل جلسات تقشير كيميائي بكيماويات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير مسجلة بوزارة الصحة، مما يعد استخدامها خطرًا على المرضي.

كما قام فريق العلاج الحر بتحريز تلك الكيماويات وعمل المحاضر اللازمة وإبلاغ النيابة العامة لتولى التحقيق.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن أماكن تقديم الخدمات الطبية الخاصة لا بد أن تتبع الاشتراطات الصحية والقواعد وكذلك الكوادر الطبية والفنية بها، لافتًا إلى أن فرق التفتيش تكثف من مرورها، للتأكد من جودة وأمان الخدمة المقدمة للمواطنين.